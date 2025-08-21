Seguimos adelante con la bendición de Dios: Madre de Epa Colombia reaccionó al traslado a guarnición militar

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, pasó de estar en la cárcel El Buen Pastor a la guarnición militar de Carabineros en Bogotá. Esto luego de que el reconocido abogado, Francisco Bernate, se encargara de hacer una solicitud para el traslado de la influencer por tema de seguridad. Ante esto, su madre decidió pronunciarse en apoyo y celebrar la noticia.

El traslado de la creadora de contenido ocurrió el pasado 20 de agosto hacia las 11 de la mañana y fue confirmado por su abogado Bernate, quien detalló que la solicitud la realizaron hace varios meses. Igualmente, el representante legal comentó que la seguridad de Epa Colombia en la cárcel El Buen Pastor no era la única preocupación, sino también su alimentación, y su salud. Recordemos que en el pasado la influencer denunció este tema en redes mediante un clip.

Ahora bien, ante estas circunstancias y para justificar el traslado, Epa Colombia decidió que su abogado hiciera la solicitud, pero también que se hicieran registros y la toma de pruebas que evidenciaran que su integridad estaba comprometida en el centro penitenciario.

Lo anterior, derivó en una visita del Ministerio de Justicia a esa cárcel. De hecho, estaba también planeada otra por parte de la Comisión de Paz del Senado.

Adicionalmente, Barrera Rojas decidió que una estrategia para poder hacer visible lo que estaba viviendo era aparecer en medios de comunicación contando su día a día en la cárcel. Fue por esto que empezó a brindar entrevistas.

Por otra parte, la decisión del traslado de la influenciadora de la cárcel El Buen Pastor a la guarnición militar de Carabineros en Bogotá ha sido una medida bastante criticada, ya que se ha catalogado como un privilegio. No obstante, los seguidores de Epa Colombia han argumentado que este hecho es positivo para su integridad.

El pronunciamiento de la madre de Epa Colombia:

Martha Rojas, quien ha estado en todo este proceso judicial acompañando a su hija, compartió unas palabras en su perfil de Instagram. Allí señaló que celebra el traslado de su hija, la certeza de que ahora contará con mayor seguridad y una mejor alimentación, y resaltó que Dios las ha estado bendiciendo.

Estas fueron las palabras que compartió la madre de Epa Colombia en una historia en su perfil de Instagram: “Gracias Dios por tus promesas cumplidas. No hay Dios tan poderoso como tú. Te amo. Seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”