Epa Colombia: qué es una guarnición militar y por qué fue trasladada allí

Daneidy Barrera, mejor conocida en redes sociales como Epa Colombia, fue condenada a cinco años y dos meses de prisión en la cárcel del Buen pastor por haber participado en actos vandálicos tras haber dañado una estación de transmilenio en el estallido social del 2019.

Si bien Barrera tenía otros asuntos en cuánto a temas legales, el que más sonó fue el de los daños hechos a la estación.

Hoy, 20 de agosto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, dio a conocer que la empresaria será trasladada a una guarnición militar por temas de seguridad, pues tal parece que, la integridad de la influenciadora se veía comprometida.

Pese a que ella ya había pagado cierta cantidad de dinero por multas que le habían impuesto, y cumplió con las sanciones que se le impusieron, no logró evitar ir a prisión, y ahora, será trasladada a una guarnición militar.

¿Qué es una guarnición Militar?

Las guarniciones militares, según informó la Universidad Militar Nueva Granada, es un lugar destinado para que tropas militares se queden en un solo sitio con el fin de proteger ese lugar asignado.

Alguna de las funciones que tienen estas guarniciones son:

Control territorial y de seguridad

Protección de instalaciones

Apoyo a la población civil

Cumplimiento de la ley

Formación y entrenamiento

Asimismo, estas guarniciones pueden llegar a recibir presos que hayan cometido delitos dentro de su servicio militar. Sin embargo, con la situación de Epa Colombia, es incierto el porqué, pues se supone que, estos sitios solo aceptan presos que hayan ejercido algún cargo en el ejército.

¿Es posible que Epa Colombia vaya una guarnición militar?

Luego de varias peticiones por parte de la defensa de la Epa Colombia para que la recibieran en una guarnición militar, el INPEC analizó la petición y le dio luz verde para ser trasladada, pese a lo que significa estar dentro de una.

Las guarniciones militares están hechas únicamente para aquellos que cometieron delitos dentro de la cúpula militar. Si bien es posible ser trasladado a estos lugares, no quiere decir que cualquiera pueda ingresar.

Por otro lado, se requiere también autorizaciones y estudios para analizar si esa persona realmente cumple con los protocolos que establezca, en este caso, la institución militar.

Guarnición Militar de Carabineros

Finalmente, el INPEC autorizó el traslado de Epa Colombia a la Escuela de Carabineros, dónde estará los próximos años de su condena.

Este cambio le trae mejores condiciones a la empresaria, pues en los alegatos de su abogado, se “afirmaba” que la vida de Epa Colombia, corría peligro y las razones de esta petición era por garantizar la seguridad de Barrera.

Si bien hasta el sol de hoy el abogado de Daneidy Barrera sigue apelando para que le den casa por cárcel, es una decisión que, hasta ahora, solo ha recibido negativas.

