Gustavo Petro cuestionó libertad de Álvaro Uribe y compara caso con el de ‘Epa Colombia’

Este martes 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, desde el fallo en segunda instancia, el exmandatario de la república había permanecido en una de sus fincas.

La decisión se tomó luego de un estudio a la tutela interpuesta por la defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, en donde se alegó que la juez Sandra Heredia: “trasgredió los derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad de Álvaro Uribe Vélez”.

Primeras declaraciones de Uribe tras la decisión del Tribunal Superior

Poco después de la decisión tomada por la entidad, Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta de X mediante un corto mensaje en el que afirmó que dedicará su libertad a la libertad de Colombia.

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, manifestó el exmandatario en sus redes sociales.

Pronunciamiento de Gustavo Petro sobre el caso Uribe

Durante el Consejo de Ministros que se desarrolló en la noche de este martes 19 de agosto, el presidente de la república, Gustavo Petro, habló sobre diversos temas, como el congreso de la ANDI y la invitación que nunca recibió al evento, se refirió, además, al caso de Marcelo Pecci, las palabras de Iván Cepeda, entre otros.

Además, cuestionó que al expresidente Álvaro Uribe se le haya levantado la medida de aseguramiento: “yo no entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ (la creadora de contenido Daneidi Barrera) presa. ¿Eso es justicia o es la venganza del macho?”.