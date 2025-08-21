¿Cuáles son los mensajes que envía EE. UU. con el despliegue militar en el Caribe?

En Hora20 una mirada a la región ante el despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en aguas del Caribe, lo que esto implica para Venezuela, quién gana y quién pierde, el efecto en los países de la región y lo que busca Washington en una operación que asegura, busca controlar el narcotráfico y los carteles.

Lo que dicen los panelistas

María Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador, planteó que lo que busca Trump es “mostrar los dientes”, pues aseguró que es instalar la utilización no ortodoxa de lo militar como también ha pasado a nivel interno, “para qué alimentar una tensión bélica cuando baja tensión en Ucrania y Rusia, el papel de allá en esos conflictos y acá quizás parece un chiste, pero si no dispara los misiles, cualquiera de estos que están ahí y que llegue una bengala, se prende una región que no tiene vocación bélica de proporciones”. De otro lado, dijo que se necesita lucha contra narcotráfico, recordó que tenemos colaboración con los gringos y si han interdicción con ese armamento y pelean contra narcotráfico, pues nos haría bien tener esa lucha efectiva, “pero ellos a esa tarea específicamente le han sacado el cuerpo y la responsabilidad, entonces en este momento en el que Trump es especialmente enfático con el fentanilo con México y la coca de Colombia y Venezuela, si no es por una lucha contra el narcotráfico, será el presidente millonario jugando con barcos de guerra”.

Jorge Restrepo, economista, profesor universitario y director del CERAC, planteó que el despliegue de buques para combatir el narcotráfico sí es una buena medida, en la medida que buena parte de la cocaína sale por el Caribe, “esta operación obstaculiza y hace más difícil el tráfico de narcóticos”. De otro lado, dijo que es improbable que esta operación sea exitosa para sacar a Maduro del poder, como lo hizo Estados Unidos con Noriega en Panamá, “tampoco es una presión, no es para una transición y no creo que cambie el comportamiento de Maduro, pero sí puede haber más represión”. En otro término, dijo que lo que sí hará es que esto puede causar implosión del régimen cuando Estados Unidos propone una recompensa de 50 millones de dólares, “así caen lideres de carteles de narcóticos, con ruptura interna, eso es cada vez más probable y ahí si sirven barcos para entregar al dictador”. También dijo que es un mensaje a Tusia de que América Latina es su patio trasero, “los rusos enviaban aviones supersónicos y también envía un mensaje un mensaje contundente al narco, al gobierno de Colombia, envía mensaje de que ustedes son gobierno democrático, pero sepárense del régimen de Maduro, envía mensaje al ELN y contundente a quienes apoyan en Venezuela al régimen de Maduro”.

Txomin Las Heras Leizaola, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó que la mayoría de la droga de América del Sur sale por el Pacífico y no por el Caribe, “si es una operación contra el narcotráfico, los buques deberían estar allá, entonces es una para presionar, el subsecretario de Estado de EEUU negaba pensar en intervención, que eso era del pueblo venezolano, entonces no hay intervención militar planeada”. Frente a una posible presión cómo o insurrección militar, dijo que sólo el hecho de anunciar el despliegue, de alguna manera quita elemento sorpresa y eso toca quitarlo, “promover levantamiento popular es otra opción, pero represión opositora es muy grande, entonces eso no es probable”.

En cuanto a las implicaciones regionales dijo que hay historias de intervenciones, pero que sólo la narrativa de una acción de ese tipo puede traer consecuencias poco deseables, en una región donde recuerda, Washington ha intervenido en términos políticos y al poder judicial por el caso contra Jair Bolsonaro.

Para Colette Capriles, politóloga, escritora y profesora venezolana, Miembro electa de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y del Foro Cívico, hay mucha confusión de si despliegue militar es inusual, “sí hay narrativas que parecen construir este despliegue como algo inusual, pero realmente lo que justifica este despliegue es la confluencia y la política de EE. UU. hacia Venezuela, una política exterior de Trump es que no existe, no hay plan estratégico, hay aplicaciones de agenda doméstica al campo externo y la agenda doméstica de Trump es lo más importante, por tanto, cualquier política hacia restauración democrática o recuperación de DDHH, no forma parte verdaderamente de agenda exterior, está orientada a construir el caso de “make américa great again”.

Planteó que desde Caracas resulta fácil ver cómo el tipo de amenaza de una intervención y despliegue miliar es asimilado como una posibilidad de mayor cohesión y justificación de mayor represión, “acá ha habido justamente de manera sorpresiva un primer efecto y es represión contra izquierda disidente que no apoya chavismo; eso es una cosa increíble”.

Pablo Andrés Quintero, politólogo y asesor de comunicaciones de la empresa Log Consultancy en Caracas, planteó que la estrategia de Estados Unidos va dirigida a generar quiebre en estructuras de poder, “producir una sensación de zozobra que permita renuncia de funcionarios, entrega de funcionarios, algo que no va a pasar en la práctica política en términos estrategia de enemigo interno que sí beneficia a Maduro y perjudica a credibilidad de Machado y política exterior enmarcada en Rubio”. Resaltó que en adelante la estrategia mediática es en redes, de sugestión psicológica a venezolanos y de un escenario que no va a ocurrir.