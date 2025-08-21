Precio del dólar en Venezuela HOY 21 de agosto: se reporta una nueva subida

En los últimos días, el precio del dólar en Venezuela ha venido experimentado un constante incremento debido a la alta demanda que ha tenido la divisa en el país. Esta es una tendencia que se ha mantenido a lo largo del 2025 después de comenzar en enero con un valor de 52,03 bolívares, según cifras entregadas por el Banco Central de Venezuela.

Más allá de la demanda para hacer diferentes transacciones, hay otras razones por las cuales el precio del dólar puede sufrir variaciones en Venezuela. Entre ellas, se encuentran las políticas económicas del gobierno, el precio del petróleo y la incertidumbre política y económica.

La buena demanda de la divisa en el país la ha llevado a tener una recuperación considerable al margen de las recientes tensiones surgidas entre Nicolás Maduro y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Al respecto, el Informe de Coyuntura presentado en abril de 2025 por la Universidad Católica Andrés Bello señala que todavía existe una contracción económica que se concentra en la industria petrolera, un factor clave de la economía venezolana.

De acuerdo a este reporte, las posibles sanciones que establezca Estados Unidos sobre Venezuela podrían afectar la producción petrolera, lo que generaría un fuerte impacto en la economía nacional.

Así está el precio del dólar para este jueves 21 de agosto de 2025

En su informe, emitido este jueves 21 de agosto de 2025, el Banco Central de Venezuela señala que un dólar equivale a 139,40160000 bolívares, lo que significa un nuevo incremento con respecto a la cifra entregada el día anterior (138,1283 bolívares).

Por otra parte, los precios entregados por el Banco Central de Venezuela con respecto a las demás divisas son los siguientes:

Euro: 162,53250748 bolívares

162,53250748 bolívares Yuan chino: 19,41959210 bolívares

19,41959210 bolívares Lira turca: 3,40706089 bolívares

3,40706089 bolívares Rublo ruso: 1,73349930 bolívares.

¿Qué representa la subida en el precio del dólar?

Por lo general, el precio del dólar sube cuando muchas personas realizan transacciones o compras usando esta divisa. Asimismo, las decisiones que tome cada jefe de gobierno en materia económica y las tensiones derivadas en conflictos como, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, supondrán un constante aumento o una disminución en su cotización.

Por otra parte, el incremento en el precio del dólar también se ve reflejado en las transacciones que realizan los inversionistas desde el exterior. En este caso, si un país cuenta con atractivas tasas de interés, será considerado como un “refugio seguro” en tiempos de incertidumbre.

“Las inversiones, préstamos y otros movimientos de capital extranjero impactan directamente la demanda y oferta de dólares. Cuando fluye más capital hacia activos denominados en dólares, aumenta la demanda de esta moneda“, explica la Universidad de la Costa.