¿Dejará de subir? Precio del dólar en Venezuela HOY 20 de agosto, según Banco Central de Venezuela

La importancia de conocer el precio del dólar en Venezuela va relacionado con el gran uso que se le da a esta moneda, pues, según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OBF) estableció que solo el 53% de las transacciones que se realizan, son mediante bolívares, y el 47% restante se realiza en divisas extranjeras, comúnmente, dólares.

Esto se debe a la depreciación de los bolívares, que ha causado que la demanda de divisas como el dólar incremente considerablemente.

Precio del dólar en Venezuela

El dólar en Venezuela continúa su tendencia a la subida y ya encadena varios días seguidos aumentando su precio.

Para el día de hoy, 20 de agosto, el Banco Central de Venezuela estableció el precio del dólar en 138,1283 bolívares por cada dólar estadounidense.

Este es el precio de diferentes divisas que se encuentran publicadas en la página oficial del BCV:

Euro | 161,2219

Yuan chino | 19,2392

Lira turca 3,3783

Rublo ruso | 1,7192

Dólar estadounidense | 138,1283

Precio del dólar en Colombia

La TRM establecida el día de hoy 20 de agosto, para el precio de apertura del dólar, es de 4.036 pesos colombianos por cada USD.

Esto significa un leve aumento de 5 pesos frente al valor de cierre del día anterior.

Evolución de la economía en Venezuela

A pesar de que actualmente Venezuela se enfrenta a una dura crisis económica, esto no siempre fue así, de hecho, llegó a ser el país más rico de Sudamérica y a ser llamado ‘Venezuela Saudí’.

En 1973 se dio ‘La Crisis del Petróleo’, una situación en la que los países productores de crudo en el golfo pérsico, decidieron dejar de exportar esta materia prima a Estados Unidos, causando así, que los precios aumentaran exponencialmente. De esta forma se presentó una oportunidad gigante a Venezuela, quienes aprovechando el alza de los precios, y sus grandes reservas de petróleo, lograron cuadriplicar sus ingresos.

Por tal razón, y con la confianza puesta en las grandes proyecciones del petróleo, el presidente Carlos Andrés Pérez, sustituyó las importaciones, estableció subsidios y aranceles proteccionistas, además de incrementar el presupuesto del país casi en cuatro veces.

Las consecuencias de esto, iniciaron en 1980, pues debido a la crisis que se presentó en años anteriores, el precio del petróleo se encontraba muy alto y diferentes países empezaron a exportar este producto. Por tal razón, la oferta empezó a ser mayor que la demanda, por lo que los precios tuvieron una gran caída.

Venezuela, que se había centrado en las exportaciones de petróleo, y sumado a la alta deuda externa que poseían, entró en una crisis.

Estas situaciones adversas se alargaron durante el tiempo, y fue hasta el 2009 que el PIB del país sufrió una gran caída, por la que, en 2013, se estableció de nuevo una crisis económica e institucional.

Con el paso de los años, y con el mandato de Nicolás Maduro, las consecuencias se agravaron a la situación que hay hoy en día, hiperinflación, emergencia humanitaria, escasez de alimentos, migración masiva, entre otros.

