¡Nueva subida! Precio del dólar HOY 21 de agosto en Colombia, según Banco de la República

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), publicada en la página web del Banco de la República, es calculada por la Superintendencia Financiera, quienes mediante un promedio de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas en pesos colombianos por bancos comerciales, corporaciones financieras, el Banco de Comercio Exterior en Colombia, entre otros, establecen la cantidad de pesos colombianos que se deben pagar por un dólar.

Para el día de hoy, 21 de agosto, la Tasa Representativa del Mercado del dólar es de 4.025 pesos colombianos.

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

Estos valores son establecidos para las 5:30 AM, teniendo como base el precio de apertura del dólar para el día, por tal razón, durante el día puede presentar variaciones.

Bogotá: |Compra- 3,951 |Venta- 4,015 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3,830 |Venta- 3,979 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3.800 | Venta- 4.000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3.935 | Venta-4.045|

Le podría interesar: ¿Cuáles son los mensajes que envía EE. UU. con el despliegue militar en el Caribe?

La importancia del dólar radica en su importancia a nivel internacional, pues esta divisa, es como el idioma universal en temas financieros. Por tal razón, los cambios que tenga en su valor, pueden afectarlo de una u otra forma.

Muchas veces se cae en el error de pensar que si no realiza transacciones en esta divisa, o no se encuentra directamente relacionado con el mundo financiero, el precio del dólar no le beneficia ni le afecta, pero no es así, existen diferentes ámbitos donde se involucra esta divisa, y que sin darse cuenta, también involucran su bolsillo.

¿Cómo le afecta el precio del dólar?

Uno de los ejemplos más claros es el sector alimentario, pues a pesar de que no consuma productos importados, el precio del dólar también afecta productos que hacen parte de la canasta familiar, esto debido a que muchos fertilizantes, abonos y demás artículos fundamentales en la agricultura, son traídos del extranjero, por tal razón, si el precio del dólar aumenta, también aumenta el costo de producción como la cebolla, frijol, garbanzo, entre otros.

Otro ejemplo, son los electrodomésticos, pues artículos como computadores, televisores o celulares, son producidos en el extranjero, por tanto, si el peso colombiano se devalúa frente al dólar, comprar este tipo de artículos tendrá un costo más elevado.

Lea también: EE. UU. anuncia sanciones a jueces y fiscales que investigan crímenes de guerra en Afganistán y Gaza

¿Por qué cambia el precio del dólar?

Esta divisa está cambiando constantemente, por tal razón, se establece un precio de apertura y uno de cierre, pues debido a diferentes aspectos que ocurren durante cada día, influyen en el precio de esta moneda.

Una de las principales cuestiones que afecta en las fluctuaciones de valor de esta divisa, es la oferta y demanda, la cual se puede ver de diferentes aristas, por ejemplo, si muchas personas desean comprar o invertir en Estados Unidos, necesitan dólares, y al aumentar la demanda, aumenta el precio.

Otra razón, son las decisiones que toma la Reserva Federal de Estados Unidos, pues ellos pueden decidir sobre las tasas de interés de modo que atraigan inversores, y de igual forma, fortalezca el precio de la divisa frente a monedas de otros países.

Otras noticias: EE.UU. pinta muro fronterizo de negro para aumentar la temperatura en los barrotes y evitar cruces