Consejos de Juventud: de hoy hasta el 14 de agosto se sorteará la ubicación en el tarjetón electoral

Colombia

Desde hoy y hasta el 14 de agosto se realizan los sorteos para determinar la ubicación de las listas inscritas por sector en la tarjeta electoral de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, previstas para el próximo 19 de octubre.

El proceso se desarrolla en tres fases:

1. Las listas de jóvenes independientes (color gris)

2. Los procesos y prácticas organizativas (color morado)

3. Los partidos y movimientos políticos (color café)

Los sorteos, organizados por las registradurías de cada localidad o municipio deberán contar con la presencia de los representantes de las listas, los comités organizadores y órganos de control.

Se realizará el sorteo, y al finalizar, se levantará un acta y se imprimirá un boceto preliminar de la tarjeta electoral, que debe ser aprobado y firmado por los delegados de cada sector.