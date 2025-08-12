Consejos de Juventud: de hoy hasta el 14 de agosto se sorteará la ubicación en el tarjetón electoral
las listas inscritas por todos los sectores, se sortearán su lugar en la tarjeta electoral para las elecciones del 19 de Octubre.
Colombia
Desde hoy y hasta el 14 de agosto se realizan los sorteos para determinar la ubicación de las listas inscritas por sector en la tarjeta electoral de las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, previstas para el próximo 19 de octubre.
El proceso se desarrolla en tres fases:
1. Las listas de jóvenes independientes (color gris)
2. Los procesos y prácticas organizativas (color morado)
3. Los partidos y movimientos políticos (color café)
Los sorteos, organizados por las registradurías de cada localidad o municipio deberán contar con la presencia de los representantes de las listas, los comités organizadores y órganos de control.
Se realizará el sorteo, y al finalizar, se levantará un acta y se imprimirá un boceto preliminar de la tarjeta electoral, que debe ser aprobado y firmado por los delegados de cada sector.