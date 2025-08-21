Liberan a topógrafos colombianos retenidos por el Gobierno de Perú en la Isla Santa Rosa

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas informa que fueron liberados los topógrafos que habían sido retenidos por el Gobierno de Perú en la Isla Santa Rosa, en la frontera amazónica con ese país.

Se trata de Jhon Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez, quienes adelantaban labores de medición topográfica con equipos de georreferenciación satelital (GPS) en la Isla Santa Rosa.

Los equipos con los que estaban haciendo mediciones topográficas siguen en poder de las autoridades peruanas

Según la ministra, los equipos con los que se estaban haciendo las mediciones de batimetría siguen en poder de las autoridades peruanas.

“Los equipos que tenían GPS porque estaban haciendo unos estudios en el muelle de la ciudad de Leticia. Esos equipos aún siguen retenidos, pero lo importante es que están libres”, agregó.

Asimismo, asegura que enviaron un documento a las autoridades peruanas donde certifican que los topógrafos estaban realizando una ampliación en el muelle Victoria Regia.

“Certificamos que ellos estaban haciendo labores en la ampliación de ese muelle (..) hicimos una certificación que fue autenticada, apostillada y fue enviada a través de la Cancillería”, afirmó.

Finalmente, la ministra de Transporte indicó que los topógrafos se encuentran en Caballoconcha, Perú, con el fin de que las 4:30 de la mañana estarán en territorio colombiano, específicamente en Leticia, Amazonas.