Cúcuta

Accidente de tránsito en el Catatumbo deja un contratista de la ANT muerto y dos heridos

El hecho se presentó en una vía veredal de Convención.

La Agencia Nacional de Tierras. / Foto: ANT - Archivo.

La Agencia Nacional de Tierras. / Foto: ANT - Archivo.

Catatumbo

Contratistas de la Agencia Nacional de Tierras - ANT - sufrieron grave accidente de tránsito en la vía que comunica al casco urbano de Convención, con la vereda Llanos de Belén, en Norte de Santander. El hecho dejó un muerto y al menos dos personas más heridas.

El siniestro se produjo mientras se desarrollaban labores del Acuerdo 315 de Administración de Tierras de la Nación, orientado a reconocer y regularizar la ocupación de tierras baldías en áreas de reserva forestal por parte de familias campesinas del Catatumbo”, indicó la agencia a través de un comunicado.

El víctima del siniestro fue el topógrafo Alejando Rodríguez Urrea. Así mismo el profesional agroambiental Jorge Junior Contreras Álvarez y el conductor del vehículo identificado como Diosemel Ramírez Mora, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde reciben atención médica.

“La Agencia Nacional de Tierras lamenta profundamente el trágico suceso que enluta a nuestra entidad y al proceso que adelantamos en los territorios. Expresamos, con el mayor respeto, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, amigos, equipo de trabajo y seres queridos de Alejandro Rodríguez Urrea”.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad