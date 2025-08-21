Jueves 21 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Desde el Quindío, el director nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo en el encuentro nacional de coordinadores de riesgo fue claro en manifestar que no hay plata para atender, mitigar y prevenir el riesgo y por eso llamo a despolitizar la gestión del riesgo

Y es que, el Centro de Entrenamiento de la Cruz Roja en Montenegro, Quindío se lleva a cabo el primer Encuentro Nacional de Coordinadores Departamentales y de Ciudades Capitales 2025, un espacio de capacitación teórico-práctica que reúne a más de 50 representantes de todo el país con el objetivo de fortalecer la coordinación y estandarizar los procedimientos de respuesta ante emergencias.

En ese escenario el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Carlos Carillo fue claro en manifestar que uno de los grandes problemas del sistema es la falta de recursos no solo para lo que resta del 2025 sino para el 2026, porque en el proyecto de presupuesto nacional se incluirían 120 mil millones de pesos para prevención que significaría 80 millones para cada municipio de Colombia lo cual es irrisorio

Por eso El director nacional de la gestión del riesgo, Carlos Carrillo cuestionó al gobierno nacional y al congreso de la república por ser los responsables de la falta de recursos para atender y mitigar las emergencias en el país.

En el marco de este encuentro nacional Uno de los momentos más destacados será el simulacro nocturno “Disaster Response”, una experiencia inmersiva de 12 horas continuas que pondrá a prueba la coordinación, la toma de decisiones y la ejecución de protocolos en un escenario simulado de desastre por sismo

Al finalizar el encuentro, los asistentes que cumplan con el 100 % de participación recibirán un certificado emitido por la UNGRD, validando los conocimientos adquiridos y su compromiso con la protección de las comunidades.

Las autoridades investigan móviles y autores de atentado contra líder sindical en Armenia, desde la central unitaria de trabajadores rechazaron el hecho y exigieron resultados

El caso se presentó en el barrio Simón Bolívar de la ciudad donde con arma de fuego fue atacado por hombres que se movilizaban en una motocicleta, Carlos Arturo Marín de 55 años de edad quien es dirigente sindical.

La víctima fue trasladada inicialmente hacia el hospital del sur, pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado a la Clínica San Rafael de la ciudad donde recibe atención médica especializada.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que la Policía en el departamento hizo presencia de inmediato en el sitio para iniciar el acordonamiento de la zona con el fin de dar con los responsables.

A través de un comunicado la central unitaria de trabajadores, CUT Quindío rechazó el atentado en contra del fiscal de Sintrenal que es el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación.

El Presidente de la CUT, Diego León Caicedo manifestó que es un acto lamentable entendiendo que los líderes están siendo víctimas de señalamientos lo que pone en riesgo sus vidas.

De acuerdo con la información de la Policía del departamento, no se registraba alguna denuncia formal de esta persona por amenazas, y de acuerdo a lo manifestado por familiares, este ciudadano no había sufrido algún atentado contra su integridad anteriormente.

Un menor de edad murió por las heridas que sufrió en medio de una riña en el municipio de La Tebaida

El lamentable caso se registró en la noche del martes 19 de agosto en el barrio Anapoima del municipio cuando un menor de 14 años de edad en aparente estado de sustancias alucinógenas se torna agresivo con otro menor generando una discusión que rápidamente escaló a una agresión con arma blanca.

Producto del enfrentamiento el menor de 14 años resultó gravemente herido siendo trasladado al hospital PIO X de la localidad donde finalmente falleció.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez lamentó el caso y fue claro que la Policía realizó la intervención correspondiente lo que permitió la aprehensión de quien se presume es el responsable de este homicidio.

Es de anotar que con este nuevo hecho ya son 115 homicidios registrados en el departamento en lo corrido de este año.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Arias Toro, Gustavo Adolfo Londoño Chica y Viviana Caro Garzón, presuntos responsables de extorsionar ciudadanos en La Tebaida (Quindío).

Un fiscal Gaula de la Seccional Quindío les imputó, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de extorsión agravada y extorsión agravada en grado de tentativa. Los procesados no aceptaron los cargos.

De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron el pasado 9 de abril, cuando estas tres personas llegaron a una propiedad en zona rural de La Tebaida, al parecer, armados con armas de fuego, intimidaron a los cuidadores de la casa y les exigieron la entrega de nueve cabezas de ganado, avaluadas en $30’000.000, a cambio de no atentar contra sus vidas y los bienes materiales del inmueble.

Por otra parte, el pasado 12 de abril, los dos hombres llegaron a un establecimiento comercial, al parecer, a través de una video llamada, constriñeron a un hombre para que les pagara 40 millones de pesos, a cambio de no atentar contra su vida o la de su familia.

La Policía de Carabineros y Protección Ambiental del Quindío, durante las últimas semanas, ha logrado seis capturas en flagrancia, por el delito de contaminación ambiental, los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Armenia; vereda Murillo y en el corregimiento de Barcelona del municipio de Calarcá.

Este tipo de capturas, se han realizado por que estos ciudadanos se han visto sorprendidos en la quema de cable encauchado para la extracción de cobre en la vía pública; con este acto, generan emisiones de material particulado que afecta la calidad del aire atmosférico de los entornos en los que se produce la quema del mismo.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío anunciaron medidas para evitar fugas de menores infractores

Ante la situación que se generó este fin de semana donde menores se fugaron tras encontrarse recluidos en el centro de atención especializada CAE La Primavera del municipio de Montenegro.

La directora encargada del ICBF en el departamento, Alexandra Candelo informó que debido a los hechos se llevó a cabo una reunión extraordinaria con el fin de analizar todo el tema y tomar las medidas correspondientes.

Reconoció que la infraestructura del lugar cuenta con falencias por eso la gobernación departamental adjudicó un contrato para generar la intervención correspondiente como es la construcción de barreras. Recordó que fueron 19 los adolescentes que se fugaron del centro y la Policía reaprehendió a ocho de ellos.

El secretario de hacienda de Armenia Yeison Andrés Pérez reconoció que en la factura de la Edeq si está llegando en el cobro del alumbrado público un aumento de 10.000 pesos de este impuesto debido a que en años pasados se dejó de cobrar este servicio y por eso llegó en la factura en muchos usuarios este cobro

El funcionario fue claro en manifestar que no se trata de un error por parte de la alcaldía de Armenia sino un cobro legal pero debido a las complejidades de cobro de cartera desde el próximo recibo ya no llegara ese cobro adicional, lo que no quiere decir que realicen el cobro mediante otro mecanismo a los usuarios

El secretario de hacienda también manifestó que nada tiene que ver la Empresa de Energía del Quindío, Edeq, y que los reclamos o aclaraciones deben ser dirigidos a la alcaldía de Armenia

En la primera semana del mes de septiembre se establecerá mesa jurídica alrededor de la antigua estación del ferrocarril en Armenia

Una vez más se llevó a cabo una reunión en Bogotá con todos los actores involucrados con este tema como es el ministerio de Cultura, la alcaldía de Armenia, Instituto nacional de Vías, Contraloría General de la Nación entre otros.

Una de las abanderadas del proceso es la representante a la Cámara, Piedad Correal quien dio a conocer que acordaron que la primera semana de septiembre se establezca una mesa netamente jurídica para evaluar la documentación entregados por el Invías y el ministerio de Cultura con el objetivo de determinar la intervención que permita recuperar este lugar de la antigua estación del ferrocarril.

Con una inversión de más de $57.990 millones, la Alcaldía y EPA modernizan 15 kilómetros de redes de alcantarillado para beneficio de 84 mil armenios y es que iniciaron la reposición de redes de alcantarillado y construcción de colectores en 26 puntos de la ciudad, comenzando en la calle 11A entre carreras 21 y 21A.

En Armenia realizan capacitaciones en el manejo de las emociones a taxistas

El presidente de la asociación de transportadores del Quindío Juan Carlos García, dio a conocer que lideran junto con empresas de taxis de la ciudad diferentes capacitaciones para los conductores con el fin de brindar un óptimo servicio.

Explicó que entre las capacitaciones que realizan está el del manejo de las emociones teniendo en cuenta que en las vías se viven muchas situaciones que pueden impactar en el estado de ánimo de los taxistas.

La secretaria privada del Gobierno del Quindío y delegada con funciones de Gobernador, Amanda Tangarife Correa, anunció que, terminando el presente año, se espera esté listo el contrato para la atención a la vía que desde el sector Cruces, Autopista del Café, lleva hasta el municipio de Filandia, que son 6.3 kilómetros de extensión y que el proyecto, con un costo de alrededor de 31 mil millones de pesos, será financiado con recursos de regalías, y otra parte con el empréstito aprobado por la Asamblea del departamento.

22 productores, aprendices y profesionales recibieron la certificación en Competencias Laborales en la norma de Plan Sanitario y culminaron su formación básica en Ganadería Doble Propósito, gracias a la alianza entre el SENA regional Quindío y la Federación Colombiana de Ganaderos Fedegán), una estrategia que fortalece las capacidades del sector pecuario.

El precandidato a la presidencia, Juan Manuel Galán sostiene que la historia de violencia en Colombia es de repetición

En su visita al Quindío, el precandidato a la presidencia y director nacional del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán se refirió a la situación de seguridad y de violencia que originó la muerte del senador Miguel Uribe.

Ante el panorama, el político recordó la compleja situación que vivieron como familia ante el asesinato de su padre Luis Carlos Galán por eso considera la violencia es una historia de repetición y actualmente no se ha logrado superar.

Considera es clave atacar varios factores que son la raíz de la problemática de violencia como es la ausencia del estado en muchos territorios y es fundamental recuperar la presencia institucional para garantizar la seguridad.

El precandidato se pronunció en otros temas como el que tiene que ver con la salud donde sostuvo que el modelo actual es una alianza público- privada por eso no se puede satanizar la participación de los privados en el sistema de salud.

Aclaró que debe existir la transparencia en el manejo de los recursos y darle prioridad para resolver las quejas de los ciudadanos. Recordó que fue autor de la ley de enfermedades huérfanas y garantizó que los costos iban a estar cubiertos debido a la vulnerabilidad de las familias.

No para la polémica en el municipio de Circasia por el error que se presentó en la coronación del reinado de la libertad en el marco de las fiestas Aniversarias, ya que fue coronada la candidata equivocada, en las últimas horas desde la alcaldía de circasia dieron a conocer que el error se presentó en la lectura por parte de los presentadores del veredicto del jurado del reinado.

Hoy jueves 21 de agosto continúan las actividades de la Semana de la Juventud con la exaltación de nuevos liderazgos juveniles en Armenia. El encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Ancizar López del edificio CAM a partir de las 6:00 p.m.

Los reconocimientos, serán entregados en las categorías de Tecnología e innovación: -Camilo Mosquera, Medio ambiente: -Wilson Quiroga, Deporte convencional: -María Paula Sepúlveda, Deporte alternativo: -Luisa Fernanda Posada, Liderazgo: Brandont Steward Muñoz Sacristán, Liderazgo estudiantil: -Nicolás Chingate Ortiz, Cultura: Nicolás Marín Carvajal y Derechos humanos: Stefanny Castellanos Muñoz

En deportes, Los deportistas de la Liga Quindiana de Ajedrez participan en las Olimpiadas Mundiales Sub-16, que se desarrollan en Barranquilla, hasta el 23 de agosto, El equipo quindiano está integrado por Sara Lucía Ospina, Andrés Camilo Soto, Orlando David Borré y Jacobo Caicedo

De otro lado, la alcaldía de Armenia a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación (Imdera), hizo entrega de diez millones de pesos y una completa dotación deportiva a la Liga de Balonmano de Armenia y Club Cuyabros.