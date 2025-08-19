Martes 19 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fin de semana accidentado en las vías del departamento del Quindío, un muerto y 11 heridos en siniestros viales

El hecho más grave se registró en Armenia en la madrugada del domingo 17 de agosto en la avenida Centenario a la altura de la glorieta Ibérica sobre la calle 10, donde el conductor de una camioneta pierde el control se sale de la vía terminando en la cañada, el saldo un muerto y dos heridos.

La víctima fue identificada como Jairo Andrés Rodríguez Molina de 33 años y los dos lesionados responden al nombre de Fabián Andrés Rendón y Nathalia Henao, de 28 y 24 años de edad

El Capitán Jhon William Álvarez, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Armenia entregó el reporte “Una camioneta Totoya Hilux de placas CZC 512, cayó al vacío, siguió derecho por la avenida Centenario sector norte sur, golpeó contra la glorieta y cayó a la vaga abajo al Guadual”.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El otro siniestro grave en Armenia se registró en la madrugada del lunes 18 de agosto, donde se vio involucrado un vehículo tipo automóvil de placas HWS185 el cual sufrió volcamiento total en la avenida 14 de octubre a la altura del barrio Los Álamos y quedó con las llantas para arriba.

Según el reporte de los bomberos como resultado del accidente de tránsito resultan lesionadas tres jóvenes mujeres ocupantes del vehículo, siendo valoradas en el sitio y transportadas a centro asistencial por parte de ambulancias privadas.

El otro accidente de tránsito se registró en la carretera que comunica al municipio de Calarcá con el corregimiento de Barcelona donde se presentó el volcamiento de un vehículo particular que terminó a un costado de la vía, dos personas resultaron heridas al terminar atrapadas al interior del vehículo y fueron rescatadas por los bomberos voluntarios y luego trasladadas a hospitales de la región.

Y el cuarto hecho de tránsito se presentó en el sector de Chaguala en la vía Calarcá -Salento- Circasia donde se registra el choque de frente entre un vehículo particular y dos motocicletas, cuatro personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad

En videos de cámaras de seguridad se puede observar como el conductor del vehículo particular invade carril y choca de frente contra uno de los motociclistas y el otro cae producto del impacto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, en zona rural del municipio de Génova en el departamento del Quindío, tropas de la Octava Brigada del Ejército frustraron el intento de secuestro de un comerciante, hubo intercambio de disparos.

Los hechos se registraron el viernes 15 de agosto zona alta de la vereda Pedregales, sector rural del municipio de Génova, en la cordillera del Quindío.

Según la información de las autoridades, el ciudadano y comerciante Nelson Pineda fue secuestrado y montado en una camioneta por varias personas que se lo llevaron hacia la parte alta de la cordillera, de inmediato y gracias a la alerta de la comunidad, al policía Quindío y las tropas del Batallón de Alta Montaña No. 5 de la Octava Brigada del Ejército se dieron a la persecución.

En el operativo coordinado desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se reveló que en la persecución de varios minutos hubo intercambio de disparos, los captores huyeron y abandonaron la camioneta en la que transportaban a la víctima.

El comerciante Nelson Pineda logró lanzarse del vehículo, fue auxiliado de inmediato por las patrullas de la Policía y trasladado al hospital San Vicente de Paúl, donde se confirmó que presenta lesiones leves.

Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a delincuencia común como autores de este intento de secuestro en zona rural del municipio de Génova y gracias a la reacción de la fuerza pública capturaron a dos de los presuntos responsables

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al mediodía del sábado 16 de agosto se presentó fuga de jóvenes infractores de la ley en el municipio de Montenegro, Quindío.

El hecho fue reportado a las autoridades, cuando varios menores de 18 años que están detenidos en el Centro de Atención Especializada, CAE La Primavera, en el municipio de Montenegro se fugaron por el techo del lugar y saltaron a la calle y huyeron con rumbo desconocido, como lo evidencian videos de ciudadanos.

El secretario de gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas al confirmar el hecho manifestó que las autoridades ya han recapturado a siete de los jóvenes que se fugaron, y es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que debe responder por la seguridad del lugar.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF dieron a conocer que fue controlado el incidente registrado en el Centro de Atención Especializada, CAE La Primavera, en el municipio de Montenegro donde no hubo heridos ni daños materiales.

Señalaron que en total, 19 jóvenes se fugaron del centro, de los cuales 7 ya fueron reaprehendidos. Destacan que las autoridades continúan la búsqueda de los demás, garantizando en todo momento la protección de sus derechos y su integridad.

Asimismo, señalan que paralelamente, se reforzó la seguridad en el CAE para prevenir nuevos desórdenes o intentos de motín.

Anunciaron además que el ICBF convocará una mesa de seguridad con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con el propósito de evaluar lo ocurrido y definir medidas preventivas que fortalezcan la atención, el bienestar y la seguridad de los adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Reiteraron que las visitas de los familiares se mantienen en los mismos días y horarios establecidos, garantizando la continuidad del proceso de acompañamiento familiar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, en Armenia un habitante de la calle agredió con arma blanca en las manos y cuello a un comerciante cuando trato de impedir que robará su restaurante

El hecho se presentó en el barrio Los Álamos de la ciudad donde el comerciante Edison Correa, al tratar de impedir el robo fue agredido con un bisturí que le generó varias lesiones graves en la mano, según el relato los vecinos del lugar detuvieron al agresor que fue entregado a la Policía, el comerciante llamo la atención de la alcaldía sobre el control a esta población

En operativos realizados por la Policía Quindío una mujer y un hombre fueron capturados en la vía La línea y en Génova cuanto transportaban más de 200 kilos de marihuana.

En un trabajo articulado con la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las comisarías de familia, la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia adelanta una estrategia para devolver los parques a las familias, garantizando espacios seguros para los niños, niñas y la comunidad en general.

Como resultado de estas intervenciones, han impuesto 300 comparendos a padres de familia de menores de edad sorprendidos consumiendo estupefacientes en espacios públicos, así como a personas adultas que incurren en la misma conducta.

Frente a la noticia publicada el pasado 11 de agosto donde familiares denunciaron lentitud en el proceso judicial por presunto caso de abuso por parte de un docente en contra de un menor de edad en una institución educativa de Calarcá, desde Caracol Radio Armenia aclaramos y rectificamos que la Procuraduría General de la Nación seccional Quindío archivó el proceso de investigación contra el docente Byron Guinand Arias en el año 2022.

En Armenia, una persona muerta y dos heridas por quemaduras dejan dos emergencias, una por un incendio y otra una exposición de cilindro de gas

El primer caso en el barrio La Patria donde la información preliminar indica que se habría presentado el estallido accidental de un cilindro de gas, dejando dos personas heridas.

El segundo hecho en el barrio Villa Carolina donde atendieron el incendio estructural en una vivienda que dejó una persona muerta.

El Sargento Martín Hincapié, oficial de servicio del Cuerpo de Bomberos de Armenia sobre este último hecho manifestó “Inspeccionado es primer nivel, se encuentra la entrada forzada y descubrimos el incendio procediendo a extinguirlo. Desafortunadamente el interior de la vivienda se encontró una persona que posiblemente haya muerto por inhalación de humo identificado como Alfredo Barrera de 39 años”.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención que por el no pago de la deuda, la clínica San Rafael suspendió los servicios a los usuarios de la Nueva EPS en los departamentos de Quindío y Risaralda, solo atenderán urgencias vitales

La gerente de la Clínica San Rafael Eje cafetero, Carolina Pérez Bolaños anunció la suspensión de servicios a usuarios de la Nueva EPS en los departamentos de Quindío y Risaralda.

Solo prestarán a los usuarios de la Nueva EPS el servicio de urgencias vitales.

Sobre este tema el secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón manifestó “la clínica San Rafael había venido suspendiendo servicios a Nueva EPS desde hace un buen tiempo y había desescalado las actividades programadas que tenía con esta entidad.

Y agregó “de acuerdo a lo que se conoce, las deudas superan los $100.000 millones de pesos y ellos tenían dividida la prestación de servicios en Risaralda y en Quindío. En Quindío ellos habían recibido algunos pagos, pero ellos lo estaban vinculando pues al tema de Risaralda”.

Por desacato a una tutela, un juez de Armenia ordenó dos días de arresto contra los representantes legales de la Nueva EPS a nivel nacional por no entregar pañales ni autorizar procedimientos médicos.

Las Corporaciones autónomas regionales de Quindío, Caldas y Risaralda lideraron jornada de liberación de fauna silvestre a su hábitat natural entre ellas, monos nocturnos, loros, tortugas y zarigüeyas

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Éxito total en el octavo festival del maíz en el corregimiento de Barcelona en Calarcá, donde 10.000 personas visitaron el festival en los dos días de realización, los comerciantes reportaron incremento en las ventas como dos toneladas de chócolo y 3100 Helados de maíz.

Seis jóvenes del Quindío cumplieron una destacada actuación en el Festival Nacional del Pasillo Colombiano que se llevó a cabo el fin de semana en Aguadas Caldas.

En la categoría Solista vocal el primer puesto fue para Mónica Adela Escobar Cardona de Filandia, Quindío que estuvo acompañada por Diego Ariza y Mateo Vargas

En la categoría Dúo o trío instrumental, el primer puesto fue para el Trío ¿Quién es Juan? Entre los integrantes un joven de Filandia, Quindío, Manuel Esteban Vallejo Ríos y el segundo puesto para, Fika, integrado por Rodrigo Prado de Armenia y Omar Fonseca de Salento.

La Academia de Historia del Quindío conmemoró sus 45 años de creación, en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, que congregó a los más distinguidos académicos quindianos entre ellos a la primera presidenta mujer de la institución, María Eugenia Beltrán Franco.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Por segundo fin de semana consecutivo, los tres equipos de Caciques del Quindío ganaron sus tres partidos en la liga nacional de fútbol de salón

Las Chicas de Caciques le ganaron 6-0 a Alianza Sporting del Valle del Cauca en el coliseo de Circasia, mientras que los chicos de Caciques Junior derrotaron 6-3 a Real Caldas y los mayores de Caciques también triunfaron al ganar 5-2 ante Cristancho de Santander en el coliseo del Café de Armenia.

De otro lado, El atleta quindiano, Miguel Antonio Cifuentes Trujillo, quien hizo parte de la delegación colombiana que participó en el campeonato suramericano de ruta en Rio de Janeiro Brasil, corriendo la milla, ocupo el séptimo lugar en la competencia.

En el futbol, Los niños del equipo de Camino al Fútbol del Quindío se clasificaron por primera vez al festival de festivales Copa Baby en el mes de enero de 2026 en Medellín, esto luego de lograr el subtítulo en la fase final del torneo disputado en Circasia, Quindío.

Finalmente, El Deportes Quindío sigue último en la tabla de posiciones del Torneo Dimayor de la B del segundo semestre, luego de perder 2 a 0 contra Patriotas, afrontando la peor campaña en la historia del conjunto milagroso en el fútbol colombiano