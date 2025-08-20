Miércoles 20 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dos hechos judiciales se presentaron en las últimas horas en el Quindío.

En el primer caso, una riña con arma blanca dejo como saldo un muerto en el municipio de La Tebaida, la pelea se presentó en el barrio Anapoima del edén tropical del Quindío donde un joven aún sin identificar murió debido a la gravedad de las lesiones, según información de testigos la policía habría capturado al presunto agresor, pero aún no ha información oficial por parte de la autoridad judicial.

Mientras que, en Armenia, en el barrio Simón Bolívar sicarios atentaron contra la vida de un hombre identificado como Carlos Arturo Marín reconocido líder comunal de la zona que recibió varios impactos de bala por parte de desconocidos, sobre este hecho tampoco al momento hay reporte oficial de la policía

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente durante el consejo de ministros que se llevó a cabo en las últimas horas el presidente de la república Gustavo Petro al referirse a la situación de criminalidad en el país hablo particularmente de la ciudad de Armenia.

Según los datos oficiales presentados por el mandatario nacional hay un 18% de incremento de homicidios en la ciudad, mientras a la fecha en 2024 se registraron 50 homicidios este año van 59 es decir 9 casos más y la capital del Quindío aparece en rojo de las ciudades con incremento en los asesinatos, eso sí es la ciudad del eje cafetero con menor incremento por encima esta Manizales con 57% y Pereira con 140%

El primer mandatario de los colombianos señaló “en Armenia Exclusión juvenil que se vuelve banda, y la banda es la que está matando más colombianos jóvenes por medio del sicariato, porque la banda ya no es como antes, no es de puñal, sino de fusil y está al servicio de narcotráfico. Esas bandas compiten entre ellas y los jóvenes se matan, por eso la mayor parte de los homicidios en Colombia es de jóvenes, hombres. Bandas es igual a exclusión juvenil”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia ya son 19 personas las que han perdido la vida en accidentes de tránsito en esta ciudad en lo que va corrido del 2025, un caso menos que en el mismo periodo del 2024, las autoridades de tránsito llamaron la atención de los actores viales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En delicado estado de salud están dos de los heridos del accidente de tránsito el fin de semana en la vía chaguala se trata de John Salazar y su esposa Katherine Restrepo Ramírez, miembros de un reconocido grupo de motociclistas Harlistas que están en unidad de cuidados intensivos

El conductor del vehículo que se vio involucrado en este siniestro vial fue identificado como señor Juan José Torres Hernández, que, aunque fue detenido por las autoridades de tránsito quedará en libertado pero vinculado al proceso, porque además al parecer conducía en estado de embriaguez

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío impulsan campaña para fortalecer la cultura vial y mitigar los accidentes de tránsito

A través de las redes sociales la gobernación departamental realiza una campaña enfocada en llamar la atención de conductores para evitar los siniestros viales que es una de las mayores problemáticas que aquejan al departamento.

Precisamente en uno de los videos se muestra a una mujer que se dirige en su carro a su graduación, pero va con exceso de velocidad lo que origina su muerte por lo que invitan a reflexionar entendiendo que una decisión puede cambiarlo todo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Cultura del Quindío, Felipe Robledo afirmó que la educación vial es clave en la cultura ciudadana para fomentar unas buenas prácticas que disminuyan las afectaciones en materia de movilidad.

Resaltó que la idea es impulsar el respeto por las normas de tránsito y por los actores viales para disminuir la problemática que enfrenta el departamento actualmente.

Fue claro que la campaña se va a sumar a otra serie de actividades para generar conciencia y de regresar a las buenas prácticas para aportar a la transformación de la sociedad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A la cárcel fue enviado el habitante en condición de calle que agredió a un comerciante que trato de evitar el robo de su restaurante

Así lo confirmó el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez que señaló “ el día 14 de agosto, siendo las 4 de la tarde en el sector de Álamos, exactamente en la carrera 23 con calle 12 fue capturado en flagrancia el señor Osvaldo Bareño de 44 años de edad, una persona que en un acto de intolerancia empezó a agredir a unas personas que se encontraban al interior de un restaurante donde el propietario este restaurante salió a enfrentarlo por esa agresión e intolerancia de esta persona y de inmediato lo agredió”

Y agregó “la policía en una reacción inmediata capturó a la persona y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación siendo judicializada y un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento intramural a la persona por el delito de lesiones personales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El sector gastronómico de Armenia alerta por la problemática de habitantes de calle y solicitan acciones contundentes

Frente al caso de agresión de un habitante de calle al propietario de un restaurante en la ciudad, el director del gremio Acodres Camilo Carmona evidenció la preocupación por la situación. Sostuvo que es muy complejo el panorama puesto que los establecimientos comerciales se ven afectados por la presencia de estas personas que generan una percepción de inseguridad.

Especificó que la problemática se centra cuando los habitantes de calle ingresan a los restaurantes afectando a los comensales porque piden limosnas y generan la incomodidad en el entorno.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue claro que están solicitando trabajo articulado y la implementación de acciones en conjunto entre la alcaldía, la Policía y los gremios como tal con el fin de disminuir el impacto negativo de dicha problemática.

De otro lado, el alcalde de la Tebaida Ricardo Celis dio a conocer que no son ajenos a la problemática sobre los habitantes en situación de calle. Resaltó que establecen campañas con el fin de concientizar a la comunidad a evitar dar limosnas puesto que es uno de los grandes factores para la proliferación de los habitantes de calle.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Señaló que están ubicados en una zona estratégica donde es alta la afluencia de vehículos y en ese mismo sentido esta población donde en ocasiones optan por quedarse en el municipio. Destacó que también trabajan en pro de los habitantes de calle con el fin de apoyarlos entendiendo que son personas enfermas por eso quienes deseen abandonar las calles activan las rutas correspondientes con las EPS.

Luego de una reunión convocada por la Federación Nacional de Departamentos, en la que participó el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, los mandatarios seccionales del país se unieron en una sola voz para advertir sobre los decretos y resoluciones del Gobierno Nacional que ponen en riesgo la inversión social

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el comunicado conjunto emitido en las últimas horas, los gobernadores manifestaron que las decisiones adoptadas desconocen la ley y los planes de desarrollo departamentales “frenando la inversión regional, limitando la gobernanza y cercenando la autonomía”.

Así mismo advirtieron a la opinión sobre cuatro puntos críticos que son: Concepto del DNP bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Resolución del Ministerio de Salud, amenaza la estabilidad laboral de profesionales del Sistema de Salud y va en contravía de la formalización laboral del talento humano del sector.

Además de la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025 -que reforma el FONPET-, sancionada hace más de 40 días. Y el Cumplimiento de la Constitución Política en lo que respecta a los nombramientos de los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operan en los departamentos, esto es: SENA, ICBF, INVÍAS, ICA.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Usuarios de la Nueva EPS en el Quindío califican como un gran golpe para la calidad y atención la suspensión de servicios de la Clínica San Rafael

Ante la medida que se tomó desde el pasado fin de semana donde la clínica suspendió servicios en el Quindío y Risaralda, el presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el departamento Roberto Acosta se mostró muy preocupado por el impacto negativo que generará en la ampliación de la red de prestadores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aseguró que el panorama es muy complejo entendiendo que no hay clínicas que cuenten con ese nivel de complejidad por eso genera la alarma para los usuarios de esta EPS en el departamento. Fue claro que la decisión se debe a que no se cumple con los acuerdos adquiridos ni los pagos que se han determinado entre la clínica y la dirección de la Nueva EPS a nivel nacional.

Advirtió que el agente interventor no ha solucionado las problemáticas de fondo, sino que actualmente se ha profundizado la crisis en cuanto a la mala atención ya que lo que estaba mal ahora está mucho peor como el pago a los proveedores y a los prestadores afectando directamente la calidad del servicio.

Considera es clave que el gobierno nacional entre a resolver la problemática de la falta de pagos para que los pacientes sean atendidos nuevamente en la clínica San Rafael que la presentaron como una alternativa de exclusividad, pero que finalmente no fue ajena a la crisis.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Personas trasplantadas en Armenia protestaron por la falta de entrega de medicamentos y exigen soluciones ante el deterioro de la salud

En las instalaciones de la Nueva EPS al norte de la ciudad se llevó a cabo una manifestación con arengas y pancartas por parte de ciudadanos trasplantados renales quienes exigen entrega oportuna de los medicamentos.

Una de las afectadas es Mónica Holguín Mejía quien se mostró desconcertada por la situación que viven al no recibir los medicamentos que son fundamentales para el tratamiento y calidad de vida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Relató que hace 20 años fue trasplantada por lo que desde ese mismo momento es dependiente de los medicamentos por lo que es clave recibirlos a tiempo y no sufrir como actualmente lo hacen al no obtenerlos poniendo en riesgo su salud.

Aseguró que otra de las dificultades está relacionada con que no tienen citas médicas lo que no permite llevar un seguimiento y dijo que en su caso concreto desde septiembre no tiene una cita lo que le preocupa enormemente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Advirtió que para las personas trasplantadas la medicina es la vida y es muy grave no lograr tenerla ya que es muy costosa lo que impide adquirirlos con facilidad.

Añadió que debido a la falta de intervención del gobierno nacional y la EPS solo queda confiar en el ser superior que es Dios para que de alguna manera inicialmente le otorguen una cita médica para que luego le formulen y así finalmente le entreguen los medicamentos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia llevará a cabo la obra de reposición parcial del alcantarillado combinado en el barrio La Nueva Cecilia, un proyecto que beneficiará acerca de 2 mil usuarios, es por esto que se implementará un plan de movilidad en tres momentos, el primero con una duración de dos meses y el segundo y tercero con una duración de un mes cada uno, con el fin de garantizar el tránsito seguro y ordenado en el sector, especialmente en el área de clínicas, de alta concurrencia.TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En los últimos días, la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental de la CRQ atendió 8 denuncias por disposición irregular de residuos de construcción y demolición, imponiendo medidas preventivas de suspensión en 7 predios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hasta el domingo 24 de agosto se llevará a cabo la ruta gastronómica ‘Quimbaya mil sabores’

Desde ayer 19 de agosto comenzó el evento que busca visibilizar a los establecimientos gastronómicos del municipio luz del departamento.

El director de Acodres del Quindío, Camilo Carmona exaltó la importancia de la ruta porque permite dinamizar la economía del sector y posicionar al municipio como uno de los predilectos en materia gastronómica. Explicó que están participando 12 restaurantes donde ofrecen un plato por un valor de 25 mil pesos para permitir mayor acceso a la cocina local, nacional e internacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Señaló que tendrán premios mediante rifas para los comensales que hagan parte de la ruta gastronómica y lo que permite fortalecer al sector haciéndose visible.

Quienes deseen ampliar la información de los restaurantes participantes y los platos en específico pueden ingresar a Quimbaya mil sabores en Instagram.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, con el apoyo del Arquitecto Cabar S.A.S, conmemoró el Día del Ingeniero con una jornada especial dirigida a futuros ingenieros civiles, arquitectos y profesionales de la construcción, en la Ciudadela del Saber La Santa María.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tras un exitoso inicio de la Semana de la Juventud con ferias de emprendimiento, batallas de break dance y laboratorios tecnológicos, este miércoles 20 de agosto, continúa el tercer día de esta gran celebración por los jóvenes de Armenia con actividades enfocadas en temas clave como liderazgo juvenil y salud mental en la etapa de la adolescencia.

La jornada se iniciará a partir de las 8:00 a.m. con el taller ´Tu Miedo Tiene Nombre´, en la institución educativa Santa Teresa de Jesús en el que se abordarán los miedos y retos que enfrenta la juventud desde la perspectiva emocional y psicológica, para continuar a las 10:00 a.m. en la finca La Moraleja con el Festival de la Juventud Transformadora en el que habrá actividades recreativas formadoras de emprendimientos y formación de nuevos líderes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, 65 funcionarios de la universidad del Quindío tuvieron una destacada participación en los Juegos Nacionales Ascundaf, luego de competir entre el 13 y el 18 de agosto, los atletas (administrativos y docentes) se colgaron 23 medallas: 19 de oro y 4 de bronce.

La pista de atletismo fue testigo de un dominio absoluto uniquindiano. Karen Ivette Cardona Montenegro y Jesús Alexander Osorio Berrío se consagraron como las grandes figuras de la velocidad, logrando el oro en los 100, 200 y 400 metros planos. Claudia Viviana Carvajal Castro completó el cuadro de honor con una victoria en los 10K.

En natación, Leonardo Bohórquez fue le nombre más pronunciado en las ceremonias de premiación. Una actuación legendaria. Dominó cada estilo y cada distancia, para coronarse con 10 medallas de oro.