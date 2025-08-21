Capturan a ocho integrantes del Clan del Golfo en Risaralda en operación de la Fuerza Pública

En el departamento de Risaralda, fueron capturados siete presuntos integrantes del Clan del Golfo por orden judicial, además de uno más en flagrancia.

La operación fue desarrollada de manera coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía y el CTI de la Fiscalía en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Dosquebradas.

Entre los capturados se encuentran alias Camilo, Mamita, Menta, Pájaro, Pepón, La Diabla y Angy. En flagrancia fue detenido alias Felipe Úsuga.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los detenidos deberán responder por delitos de homicidio, narcotráfico y porte ilegal de armas.

Durante los operativos también se incautaron armas, municiones y material de intendencia que, según las autoridades, serían utilizados para fortalecer las economías ilícitas del Clan del Golfo y ejercer presión sobre la población civil.

¿Cómo opera el Clan del Golfo en Risaralda?

Según información de inteligencia, la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, originaria del suroeste antioqueño, inició desde el 2024 una expansión hacia Risaralda y Chocó.

Su objetivo es controlar nuevas rutas para mover narcotráfico, establecer alianzas locales y fortalecer economías ilícitas como el microtráfico y minería ilegal.

Justamente, en municipios como Belén de Umbría y Mistrató, donde se dio este resultado, el Clan del Golfo busca establecer corredores estratégicos que conecten Antioquia con el Pacífico, facilitando el narcotráfico.