Generadoras térmicas insisten en el fracking como alternativa para suplir déficit de gas en el país

En el marco del Foro Energético de Andeg, que se realiza en Barranquilla, el presidente ejecutivo del gremio, Alejandro Castañeda, advirtió sobre la creciente escasez de gas natural en Colombia y la necesidad de tomar decisiones inmediatas para garantizar la seguridad energética del país.

Según explicó, actualmente el 17% del consumo nacional ya depende de gas importado y de ese total, un 4% se destina a la demanda esencial —residencial, comercial e industrial—. Para 2026, el país enfrentará un déficit cercano a los 230 gigavatios hora/día, lo que representaría alrededor del 23% del consumo total nacional.

“Colombia no se puede dar el lujo de esperar más, necesitamos alternativas claras”, señaló Castañeda, al insistir en la necesidad de ampliar proyectos de importación de gas como la expansión de la planta de SPEC y otras iniciativas en la región Caribe y el Pacífico.

“El fracking se puede hacer bien”

El dirigente subrayó que, aunque los proyectos de gas costa afuera (offshore) están proyectados hacia 2029, la incertidumbre geológica —como el reciente resultado desfavorable de exploración en el campo Uchuva— obliga a considerar otras opciones. En ese sentido, defendió que el fracking debe volver a la discusión pública como una alternativa real y técnica.

Castañeda puso como ejemplo el caso de Argentina, que pasó de ser deficitario a superavitario en menos de tres años tras reactivar esta práctica.

“El fracking se puede hacer bien, con estudios, pilotos y controles adecuados. Lo que no podemos permitirnos es no probar y quedarnos sin saber si contamos con esos recursos”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que sin decisiones inmediatas en materia de gas, el país enfrentará riesgos de abastecimiento que impactarán tanto a la industria como a los hogares, por lo que llamó al Gobierno y al Congreso a habilitar un marco regulatorio que permita avanzar en proyectos de importación, exploración y producción.