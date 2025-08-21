HOY 21 de agosto se encienden los fogones en Sabor Barranquilla 2025: aquí la programación
La edición #18 irá hasta el domingo 24 de agosto, en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe. Habrá 53 shows en tarima.
Sabor Barranquilla, la feria gastronómica más importante del país, se prepara para encender los fogones del Caribe desde este 21 al 24 de agosto, en el Centro de Eventos Puerta de Oro, de Barranquilla.
Bajo el lema “La cocina es vida”, este evento reunirá lo mejor de la gastronomía regional y nacional ofreciendo una experiencia culinaria que integra lo mejor del sabor del Caribe con la cocina internacional contemporánea.
Esta edición tendrá 53 muestras gastronómicas, 11 charlas, un conversatorio, 5 chefs internacionales, 19 invitados nacionales y 20 locales. Además, habrá una lista de 25 restaurantes ofreciendo platos exclusivos, algunos diseñados solo para la ocasión, con precios de feria.
PROGRAMACIÓN
Jueves 21 de agosto
La programación oficial iniciará este jueves 21 agosto a partir de las 10:00 a.m. con el foro: Cocina, curiosidad y naturaleza en el Caribe, una búsqueda compartida.
La agenda se extenderá ese día hasta las 7:00 p.m. El último en subir a la tarima ese día será el reconocido chef chileno Chris Carpentier.
Viernes 22 de agosto
12:00 - 12:40
YANIA BOLAÑOS (Ganadora Aficionados del Sabor 2024 – Barranquilla)
CAROLINA ASMAR (Chef con énfasis en gastronomía con producto local – Barranquilla)
12:50 - 13:30
EDGAR ROJAS SANDOVAL (Preparación del queso de cabra – Alcaldía de Mompox)
ALBA CECILIA DANGOND - MARÍA CECILIA Y MARÍA CRISTINA DIAZGRANADOS (Cocinando en familia - Propietarias Cecy Dangond Repostería - Valledupar)
13:40 - 14:20
MILENA LORA (Cocinera de tradición Atlántico – Barranquilla)
SEBASTIANA EDUARDA MADERA (Creadora del Quibbe de Millo. Piojó - Atlántico).
SILVIA IBAÑEZ (Chef Appetitus – catering social, empresarial y para el hogar – Barranquilla)
14:45 - 15:25
MAFE RAMOS (Chef, restaurante GranVinos – Neiva)
PEDRO BUELVAS (Chef Restaurante D´la Casa - Cereté - Córdoba)
DIANA POLO (Puro Sabor Caribe – experiencias gastronómicas La Cuchara Colorá – Barranquilla)
15:35 - 16:15
MARUJA “LA PATILLALERA” (Carne pangá - Jaime Molina - Alcaldía de Valledupar)
YULIAN TÉLLEZ (El Cocinero Llanero – Meta)
CLAUDINE WAYS (Enóloga – Cocina de bienestar – Propietaria La Parisienne – Barranquilla)
16:25 - 16:40
SHOW MUSICAL - MINOR P (GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS)
16:50 - 17:30
JOSÉ RICHARD GOYCOCHEA (Chef peruano - Restaurante Mercado Tres - Bogotá)
LIZ VANESSA SIERRA (Soledad - Atlántico) - JUAN JOSE SARMIENTO (Campeche - Atlántico) Niños que inspiran cocinando.
JOSÉ DE LA PEÑA (Chef - Panadería Artesanal - Barranquilla)
17:40 - 18:20
RODRÍGO PACHECO Chef (Bocavaldivia, cocina de investigación - Ecuador) (Patrocina Avianca)
SABORES DE AGUA, SABORES DE RIO, CULTURA ALIMENTARIA EN EL ALTO MAGDALENA. NELLY MONTES – cocinera de tradición y LUISA ACOSTA – antropóloga (Alcaldía de Honda)
MIGUEL MORENO (Chef Rojo Madrid – Barranquilla) 19:00 - 19:45
FINAL DE “AFICIONADOS DEL SABOR” COCINANDO EN VIVO (Tres finalistas)
20:00
SHOW MUSICAL (Alcaldía de Barranquilla)
Sábado 23 de agosto
FRANCISCO ESCALONA FORTH “Cocina con Conciencia Raizal” (Gobernación de San Andrés)
NATALIA COCOMÁ (Chef Restaurante ODA - World 50Best Latam - Bogotá)
ALICIA BRAVO (Deliasia – Barranquilla)
12:50 - 13:30
PEDRO BUELVAS (Chef Restaurante D´la Casa - Cereté - Córdoba)
JOHN HERRERRA (Cocina campesina reinterpretada – Chef La Vereda y Limo Cevichería – Pasto)
JOSÉ BARBOSA (Chef, propietario restaurante Los Hijos de Sancho – Barranquilla)
13:40 - 14:20
YULIAN TÉLLEZ (El Cocinero Llanero – Meta)
JOSÉ RICHARD GOYCOCHEA (Chef peruano – Restaurante Mercado Tres – Bogotá)
ASTRID LOZANO (Chef, propietaria restaurantes Olio y Jade – Barranquilla)
14:45 - 15:25
VERONICA BOTERO MONTOYA Y LUCAS POSADA QUEVEDO (Alimentación regenerativa – Fundadores Cocina Intuitiva – Medellín)
MAFE RAMOS Chef, Restaurante GranVinos – Neiva)
MARÍA LUISA PÉREZ (Cocina de dulce – Tartufini – Barranquilla)
15:00 a 16:00 Colombina te Enseña a Crear con Muuu: Una receta que destaca la inspiración y la creatividad 15:35 - 16:15
IAN PIETRO (Chef argentino – Restaurante Omasake – Barranquilla)
PEDRO PINTO (Chef ejecutivo – Cucayo y Le Panier)
Creando el ambiente perfecto MARTA DAZA (Chef experta en catering de grandes eventos - propietaria Ambigú - Barranquilla) 16:25 - 16:40
SHOW MUSICAL - ROJAH & BIGBAM (GOBERNACIÓN DE SAN ANDRES)
16:50 - 17:30
DANIEL MORGAN (Chef británico – Homenaje a 200 años de relaciones colombo-británicas) (Patrocina: Avianca)
ANÍBAL CRIOLLO (Herencia e identidad gastronómica del sur de Colombia – Cocinero tradicional – Restaurante Naturalia – Pasto)
JOSÉ QUINTO (Chef, restaurante Casa Magdalena – Santa Marta)
17:40 - 18:20
HAJIME KASUGA (Chef peruano) y FRANCO DONADO (Chef de Kinto Elemento - Barranquilla) Experiencia a cuatro manos Gases del Caribe
RODRÍGO PACHECO (Chef Bocavaldivia, cocina de investigación - Ecuador) (Patrocina Avianca)
JUAN PABLO FIGUEROA (Cholomar Caribe - Barranquilla) - JORGE CARRERO (Barman - Euphoria)
18:45 - 19:45
Cocinando Grandes Momentos con IMUSA y TULIO RECOMIENDA
20:00
SHOW MUSICAL (GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO)
Domingo 24 de agosto
SHOW MUSICAL - PILONERAS EN ESCENA (Alcaldía de Valledupar)
12:00 - 12:40
ROSITA BERTEL (Cocinera de Tradición - Montes de María - Asocoman)
SALMONES DEL MUNDO (Campo Azul)
DESSY HENRÍQUEZ (Chef - empresaria de catering - Barranquilla)
12:50 - 13:30
DESPOSTE DE CERDO (Agropecuaria Santa Cruz)
Cocinando la Alegría a 4 manos. (Carnaval de Barranquilla)
LINA LAMBOGLIA (Propietaria Labambina repostería - panadería - Barranquilla)
13:40 - 14:20
Descubre el sabor de Colombia, con el aceite de palma 100% colombiano - Nathaly Guerrero (Fedepalma)”
FRANCISCO ESCALÓN FORTH Y JERICCA DOWNS MANUEL - “Sabores que perduran, herencia y continuidad de la cocina isleña” (Gobernación de San Andrés)
CAROLINA MOLINA (Chef propietaria Narcobollo - Barranquilla)
14:50 -15:30 JOHN HERRERA (Cocina campesina reinterpretada - Chef La Vereda y Limo cebichería- Pasto) Sección Travesías Literarias en el Sector Gastronómico: Libro Street food Barranquilla - Daniella Hernández (Gastroglam) y Eduardo Trujillo (fotógrafo) Ediciones Uninorte. Moderador Toni Celia. MANUEL MACÍAS (Chef ejecutivo Country Club - Barranquilla)
15:00 - 16:00 Van Camps y La Constancia: un dúo de sabor y calidad en el Cus Cus de Atún 15:40 - 16:20 NATALIA COCOMÁ (Chef Restaurante ODA - World 50Best Latam - Bogotá) Sección Travesías Literarias en el Sector Gastronómico: Libro Sopas en Santander - Gina Hernández Naranjo Rectora Universitaria del Chicamocha ROBERTO BERMÚDEZ (Chef Restaurante La Jaus - Riohacha) 16:30 - 16:45
SHOW MUSICAL (ALCALDÍA DE MOMPOX)
16:55 - 17:35 ANÍBAL CRIOLLO (Herencia e identidad gastronómica del sur de Colombia - Cocinero tradicional - Restaurante Naturalia - Pasto) CONVERSATORIO Marketing Gastronómico - Marketing no convencional para restaurantes convencionales - Apparta - 99 Partners FRANCO DONADO (Chef propietario Restaurante Kinto Elemento - Barranquilla) y TITI CARRANZA (Bartender - Barranquilla)
17:45 - 18:25 Grandes Momentos con IMUSA y CASA TIZ
18:55 - 19:35
SANCOCHO TRIFÁSICO - ARENA DE QUESO (Alcaldía de Valledupar)
19:45
RECONOCIMIENTOS
20:00
CIERRE MUSICAL - GROOVE 82 (GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS)