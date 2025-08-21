ATENCIÓN: HOY jueves inicia laboratorio vial en Miramar con cambio de sentido en la carrera 43

Desde este jueves 21 de agosto y hasta el martes 2 de septiembre se realizará un laboratorio vial en el sector de Miramar, como parte de una estrategia para mejorar el flujo vehicular en esta zona de alta circulación.

El ensayo vial contempla el cambio de sentido de la carrera 43 entre calles 97 y 96, que dejará de tener circulación única oriente-occidente y pasará a ser doble sentido, permitiendo así mayor flexibilidad en los desplazamientos para residentes, trabajadores y visitantes del sector.

¿Qué debes tener en cuenta?

Durante este período de prueba, la Policía de Tránsito y orientadores viales estarán presentes en las intersecciones estratégicas, con el fin de guiar a los conductores y prevenir incidentes, promoviendo así una movilidad más segura y ordenada.

Desde la administración distrital se hace un llamado a la ciudadanía para respetar las señales de tránsito y atender las recomendaciones del personal en vía, así como a ser pacientes y solidarios mientras los usuarios de la vía se adaptan a este cambio.

Recomendaciones para los conductores:

Presta atención a la nueva señalización instalada en la zona.

instalada en la zona. Respeta los límites de velocidad y no invadas el carril contrario.

y no invadas el carril contrario. Evita bloquear intersecciones y cruces, especialmente en horas pico.

y cruces, especialmente en horas pico. Sigue las indicaciones de los orientadores y agentes de tránsito.

Esta medida hace parte de las acciones de gestión del tránsito impulsadas por la Alcaldía de Barranquilla para construir una movilidad más eficiente y segura, promoviendo también la formación de nuevos hábitos viales responsables entre los actores de la vía.

La Secretaría de Tránsito invitó a todos los habitantes y conductores del sector a ser parte activa de este cambio, con una actitud colaborativa y respetuosa, que ayude a transformar la movilidad de Barranquilla para todos.