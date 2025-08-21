12 personas de la población LGBTIQ+ han sido asesinadas en lo que va del 2025 en Medellín

Medellin

En lo corrido del año, 12 personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas en Medellín, según las cifras de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos califican la cifra como una ola sistemática de violencia contra esta población.

Jacque León Bracamonte, defensor de derechos humanos y activista de la población LGBTIQ+, aseguró que la crítica situación se vive tras las pocas garantías de seguridad en la ciudad.

“Porque necesitamos políticas de inclusión y garantías de hechos de no repetición frente a esta ola de violencia tan grande que se viene presentando hacia nuestra población LGBTIQ+ ”.

Por otro lado, las autoridades aseguran que no se trata de un ataque sistemático, sino de hechos aislados, que no aún no han sido categorizados como crímenes relacionados con la orientación sexual o identidad de género.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, señaló que las autoridades investigan los móviles de cada homicidio junto con la Policía y la Fiscalía.

“Han sido hechos aislados que son igual de preocupantes y ameritan una reacción contundente, clara para esclarecerlo y para perseguir a todos los homicidas”, indicó el secretario de Seguridad.

Violencia contra la población trans

En el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro le pidió al jefe de la cartera de la Igualdad, Juan Carlos Florián, convocar una marcha de travestis en Medellín, como respuesta a los recientes hechos de violencia contra esta población en la capital antioqueña y su área metropolitana.

El jefe de Estado señaló que “en Medellín matan trans a la lata, están excluyendo de manera violenta la diferencia. Por eso pedí esa manifestación y la vamos a hacer. Florián, ojo, yo pedí una manifestación de travestis".

Las organizaciones sociales y defensoras de los derechos de esta población han aceptado la propuesta del presidente Gustavo Petro, mientras indicaron que están a la espera de la convocatoria en rechazo a la violencia y discriminación en la capital antioqueña.