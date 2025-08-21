Fernando Vargas advierte sobre el atraso de Bucaramanga y critica la “politiquería” en la ciudad
El exalcalde hizo un fuerte llamado a empresarios y ciudadanos a “elegir candidatos con visión empresarial y no politiqueros”.
Fernando Vargas Mendoza, exalcalde de Bucaramanga
Durante un pronunciamiento en la cátedra Rafael Serrano Sarmiento, en la Universidad de Santander - Udes, el exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, cuestionó el rumbo que ha tomado la ciudad en los últimos años y responsabilizó a la “politiquería” de frenar su desarrollo.
“Nos estamos quedando atrás, se nos están yendo las otras ciudades, nos acostumbramos a ir a inaugurar las obras que se construyen en Medellín o en Barranquilla o en otras ciudades, somos felices que nos inviten a inaugurar las obras de otras ciudades, ¿por qué nosotros no las construimos? porque dejamos a la ciudad en manos de los politiqueros. Desde que yo salí de la alcaldía no se han construido ni andenes o solo andenes, llevamos un atraso de 12 años, ese atraso es geométrico”, afirmó Vargas.
El exmandatario recordó programas de apoyo a los zapateros, joyeros y profesionales locales que durante su administración lograron abrir mercados internacionales en destinos como Nueva York, Miami, Panamá y República Dominicana. Según señaló, esas iniciativas se perdieron porque, la clase política priorizó intereses personales y electorales por encima de la ciudad.
“Yo me llevaba un avión semestral, pago por la alcaldía a los zapateros, a los profesionistas, a los joyeros y yo lideraba la rueda de negocio de esas ciudades y les ayudaba a vender sus productos, eso se acabó, porque los que elegimos solo ven cómo eligen concejal, cómo eligen senador, cómo eligen tal otro y se olvidan de la ciudad”, comentó.
Fernando Vargas hizo un llamado a los empresarios y dirigentes de Bucaramanga
“Tenemos que escoger candidatos que tengan visión empresarial, de desarrollo, no politiqueros que van allá a ver cómo elegir a su esposa en el siguiente gobierno, cómo elegir a su hijo en el siguiente gobierno, si no lo hacemos vamos a tener una ciudad en decadencia”, enfatizó.
Vargas Mendoza también defendió el arraigo de los bumangueses a su cultura y tradiciones: “Yo no me quiero ir a Miami, ni a Nueva York, ni a París. Quiero vivir aquí y morir aquí. El clima, la comida y la vida de Bucaramanga son lo que nos gusta, pero necesitamos una ciudad con seguridad, empleo y progreso”.
Con este mensaje, el exalcalde invitó a los empresarios y líderes políticos de la región a reflexionar sobre las próximas decisiones electorales, advirtiendo que el futuro de la capital santandereana depende de escoger gobernantes comprometidos con la transformación y no con la politiquería.