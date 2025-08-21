Política

“Es un abuso, un magistrado no puede decirnos con qué medio pautar”: Petro a Consejo de Estado

El presidente rechazó la suspensión a la directiva presidencial que obligaba a destinar el 33% de pauta oficial a medios alternativos y comunitarios.

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República

Consejo de ministros martes 19 de agosto. Petro. Foto: Joel González - Presidencia de la República / Joel_Gonzalez

El residente Gustavo Petro rechazó que el Consejo de Estado haya suspendido provisionalmente la directiva presidencial que obligaba a destinar el 33% de la pauta oficial a medios de comunicación alternativos y comunitarios.

En su cuenta de X, el mandatario señaló que “esto es un abuso a la libertad de prensa”. Además, le respondió al magistrado del alto tribunal Alberto Montaña Plata que “un magistrado no puede decirnos con qué medio pautar”.

De acuerdo con lo dicho por el mandatario, “la libre expresión y la libertad de fundar medios de comunicación en Colombia son derechos fundamentales”, que se estarían viendo vulnerados con esta decisión.

La suspensión que ordenó el Consejo de Estado es una medida provisional, mientras se estudia a fondo la demanda que había sido presentada.

