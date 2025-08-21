En medio de tensiones por Isla Santa Rosa, cancilleres de Colombia y Perú se reunieron en Bogotá

Colombia

Los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Perú, Rosa Villavicencio y Elmer Schialer Salcedo, se reunieron en medio de las tensiones que se han generado entre ambos gobiernos por la soberanía de la isla Santa Rosa, en la frontera amazónica.

El encuentro se dio en el marco de la cumbre de países amazónicos que se realiza en la ciudad de Bogotá. Se trató de una “reunión bilateral enmarcada en un ambiente de cordialidad y respeto, en la que reafirmaron la voluntad de mantener siempre el diálogo, en armonía con las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existente entre los dos países”.

En este encuentro, de acuerdo con la Cancillería, se ratificó que el 11 y 12 de septiembre se convocará, en Lima, a la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera peruano – colombiana ‘COMPERIF’, encargada de dirimir las tensiones diplomáticas por la delimitación de esa frontera.

No obstante, desde ya ambas autoridades diplomáticas acordaron “trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones en la frontera común”.