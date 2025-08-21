“El Estado no puede ceder ante grupos criminales”: exministra Buitrago por atentado en Cali

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se pronunció tras el atentado en Cali, Valle del Cauca que deja hasta el momento seis personas muertas como consecuencia de la detonación de un furgón cargado con explosivos.

Para la exministra, este tipo de atentados demuestran que los grupos criminales están ejerciendo presión y mostrando su poderío en el marco de una política de paz total del Gobierno Nacional.

“Esto lo que demuestra es que hay que replantear el camino para que efectivamente no se den estos temas que atentan contra toda la población, pero sobre todo contra la voluntad de paz que debe ser mantenida y creo que debe ser mantenida, pero con reglas y con condiciones claras”, dijo la exministra Buitrago.

Para Buitrago es crucial ponerle orden a la Ley de Sometimiento del planteada por el gobierno, pues en los últimos meses las organizaciones criminales se han reestructurado y reforzado su capacidad bélica.

“El Estado no puede seguir cediendo a los grupos criminales y mucho menos dejar en manos de los grupos criminales a la sociedad en general y en particular a los civiles ajenos al conflicto”, dijo la exministra.

Hasta el momento se desconoce la organización armada ilegal que está detrás de este hecho terrorista en la capital del Valle del Cauca.