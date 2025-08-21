Capturaron en Apartadó a presunto narco pedido en extradición por EE.UU.

Apartadó, Antioquia

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la DEA fue capturado en Apartadó, en el Urabá, Óscar David Galindo, alias ‘Óscar’, señalado de coordinar el envío de grandes cargamentos de cocaína desde esa subregión antioqueña hacia Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, el hombre tenía 14 años de trayectoria criminal y operaba bajo el modelo de tercerización con el Clan del Golfo.

Según confirmó el director de la Policía Nacional, el Mayor General Carlos Fernando Triana, a través de su cuenta en X, se le atribuye la coordinación del tráfico de hasta dos toneladas de cocaína mensuales, que partían desde la región del Urabá y el Golfo de Morrosquillo (Córdoba), con paso por México antes de llegar a Norteamérica.

Galindo es requerido por la Corte del Distrito de Columbia (EE. UU.) por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Su captura hace parte de la ofensiva contra estructuras de narcotráfico y crimen organizado que adelanta la Policía, la cual ya completa 158 capturas con fines de extradición en lo que va del año en el país.