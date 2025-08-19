¿Alguien se llevó a Valeria Afanador? Material e hipótesis de menor desaparecida en Cajicá: secretario

¿Alguien se llevó a Valeria Afanador? Material e hipótesis de menor desparecida en Cajicá: secretario

Tras cumplirse 7 días de la desaparición de Valeria Afanador, una menor de 10 años y con síndrome de Down en el municipio de Cajicá, las labores de búsqueda siguen en constante trabajo, puesto que las autoridades locales indicaron que no piensan bajar la guardia hasta que la encuentren.

Noticia en desarrollo.