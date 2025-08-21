Carne en descomposición, basuras y vertimientos ilegales descubiertos amenazando el Río Bogotá

Bogotá

Las autoridades encontraron en el sector de San Benito una casa de tres pisos que funcionaba sin ninguna medida sanitaria, allí había restos de animales y carne en descomposición esparcidos por toda la vivienda, sin refrigeración y en condiciones de insalubridad alarmantes.

Uno de los hallazgos más impactantes tiene que ver con altas cantidades de sangre fuera de la vivienda. Desde la alcaldía de Tunjuelito calificaron esto como un riesgo crítico para la salud de la comunidad y para los ecosistemas hídricos. Los vertimientos ilegales provenientes de estas prácticas terminan llegando al Río Tunjuelito, que a su vez desemboca en el Río Bogotá, dificultando gravemente su recuperación ambiental. Estos contaminantes no solo afectan la calidad del agua, sino que también intensifican la proliferación de vectores, malos olores y riesgos sanitarios que impactan directamente a los habitantes de la ciudad.

Fueron capturados los responsables de almacenar carne en descomposición en una casa de tres pisos

En total fueron 4 las personas capturadas y de acuerdo con la Subred Sur de la Secretaría de Salud, está en riesgo la salud humana al no tener ningún documento que certifique que la actividad económica no sea destinada al consumo humano, en ese orden de ideas policía Nacional va a dio captura aplicando el artículo 372 del Código Penal.