Millonaria recompensa por responsables del asesinato de dos policías en Cauca

Morales, Cauca

La Policía en el Cauca anunció una millonaria recompensa por información sobre los responsables del asesinato de dos patrulleros en hechos registrados en el municipio de Morales.

Los uniformados respondían a los nombres Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles. Los funcionarios fueron atacados en una de las esquinas centrales de la población.

#ATENCIÓN En video quedó registrada la huida de los señalados asesinos de dos policías en Morales, Cauca. Escaparon con los fusiles de los uniformados y realizando disparos por el parque principal. @oscar10solarte https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/AzvkhsZTIo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

El coronel Giovanni Torres, Comandante del Departamento de Policía Cauca expresó que “ya sabemos por algunas informaciones de la comunidad, por algunos videos, sobre la probable vinculación de una estructura de milicias, por la cual ofrecemos hasta 100 millones para dar con el paradero de estas personas y para que nos ayuden a identificarlos. Alias ‘Chamo’, alias ‘El Paisa’, alias ‘AKT’, alias ‘Pastuso’, alias ‘Andrés Salazar’, alias ‘Francesco’ y alias ‘Gina’, estarían casi que directamente vinculados con este doble homicidio e iremos tras sus cabezas”.

El director de la Policía, mayor general Carlos Triana agregó que “toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia”.