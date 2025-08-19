Asesinan a uno de los líderes sociales más reconocidos del Cauca

Balboa, Cauca

Fue asesinado en el sur del Cauca, uno de los líderes sociales más importantes de este departamento. Se trata de José Erlery Velasco quien fue atacado en la vereda La Esperanza del municipio de Balboa.

Velasco fue candidato a la Alcaldía de esa población en las pasadas elecciones e hizo parte de la Asociación Campesina de la misma localidad.

Integró además la organización Unidad Sur donde lideró causas como la defensa del río Patía y el mejoramiento de la vía Panamericana entre Popayán y Pasto.

Leonardo González, coordinador de Indepaz aseguró que “ya la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 047 en el 2020 que incluye al municipio de Balboa y la 019 del 2023 para los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos a nivel nacional”.

El asesinato de José Erlery generó voces de rechazo a nivel departamental y nacional.

El representante Óscar Campo publicó: “deberá a la mayor brevedad, la Fiscalía esclarecer este funesto hecho y garantizar que no engrose más la lista de impunidad en el departamento”.

El congresista Jorge Bastidas expresó por su parte “Erlery Velasco hacia parte de los liderazgos campesinos del Sur del Cauca, dedicó su vida a defender los derechos de sus comunidades. Este es un golpe infame y criminal contra su familia, su comunidad, contra el Cauca y contra Pacto Histórico”.

Con José Erlery ya son 102 los lideres asesinados en Colombia en lo que va del 2025.