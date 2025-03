Personería de Armenia está visitando dispensarios de medicamentos, les contamos que han encontrado

Armenia

Hasta 4 horas tienen que esperar los usuarios de salud para poder reclamar medicamentos en varios de los dispensarios en Armenia, además se presenta desabastecimiento de varias medicinas

La personera de Armenia, Juliana Victoria Ríos, manifestó que “desde el mes de febrero ha estado visitando todos los dispensarios, está haciendo visitas aleatorias, sorpresa, no programadas para identificar entonces y verificar las quejas que comúnmente se escuchan pues en la calle frente a las deficiencias en la prestación de este servicio.

Y agregó “Hasta el momento hemos visitado Disfarma, Cruz Verde, Audifarma y Colsubsidio y lo que hemos encontrado en algunas unos tiempos de espera larguísimos, las personas tienen que esperar más de 4 horas para la entrega de medicamentos y en algunas sí se ha evidenciado desabastecimiento, que no se pueden entregar algunos medicamentos, pañales, suplementos alimenticios también, medicamentos para la diabetes y la insulina.

Entonces, lo que estamos haciendo es terminando de hacer estas visitas, como le decía, ya hemos visitado cuatro, tenemos pendiente unas visitas para poder consolidar un informe y remitirlo a la Superintendencia de salud. En esto es muy importante hacerles claridad a las personas de que la única entidad competente para vigilar y para sancionar a las entidades prestadoras de servicios de salud es la superintendencia de salud.

La personería está realizando estas visitas verificando, levantando evidencias para tener un soporte y enviarlo a la superintendencia de salud y ya en casos concretos pues ayudarles a las personas con la solicitud. Entonces, directamente con las acciones de tutela cuando vemos que ya hay una negativa en la entrega del insumo, del medicamento.

Informarle a la comunidad que cuando tengan problemas para acceder a los medicamentos pueden acercarse a la personería municipal de Armenia y acá con mucho gusto entonces les vamos a hacer un requerimiento directo a la EPS y si vemos que esto ya no funciona, pues entonces elaborar la respectiva acción constitucional.

La personera subrayó que “estamos documentando todos estos casos, ya hemos visitado estos cuatro dispensarios para remitir la información a la superintendencia de salud y que ya sea esa entidad que es la competencia la que tome medidas frente a esos dispensarios.

Ni con acciones de tutela

Desafortunadamente ya es una triste realidad, que a veces incluso los usuarios tienen fallos a favor donde se está dando una orden por un juez del suministro de un medicamento de un insumo y ni siquiera con el fallo se logra pues la entrega oportuna, entonces toca acudir a incidentes de desacato, que también entonces demoran más todo el procedimiento.

¿Qué recomendaciones a los usuarios?

Insistirle a los usuarios que primero deben ir con todos los documentos, porque eso también nos pasa a veces que algunos usuarios ni siquiera hacen la gestión de ir y tratar de reclamar el medicamento, sino que vienen directamente a la personería pues a informar que necesitan ayuda y pues eso es un trámite administrativo que le corresponde al usuario, primero llevar la orden que sea autorizada por su respectiva EPS y hacer la solicitud del medicamento en el dispensario que le corresponda, ya cuando haya una negativa, cuando no le entreguen los medicamentos completos o cuando le informen que no existen disponibilidades de lo que requiere, pues entonces aquí los esperamos en la personería para nosotros hacer el requerimiento directo a la EPS y al dispensario y si vemos que esto no nos funciona, entonces acudir a la acción de tutela.

Nosotros, siempre hacemos la reclamación directa primero porque nos sirve mucho. Hay unas EPS muy juiciosas que siempre nos contestan y nos contestan de manera positiva, nos dan una solución positiva al caso, entonces preferimos siempre primero agotar esos canales directos de comunicación que tenemos con todas las EPS, con todas las IPS y si ya vemos que no, pues acudimos a la acción de tutela