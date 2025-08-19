En VIVO paro de bicitaxistas en Bogotá HOY 19 de agosto: Estas son las vías afectadas

Las asociaciones de bicitaxistas en Bogotá iniciaron un paro que en principio será durante el martes 19 de agosto y el miércoles 20 de agosto.

Según los líderes de los bicitaxistas, el paro y los bloqueos se desarrollan por la resolución actual que solo permite tricimóviles a pedal o con pedaleo asistido eléctrico, dejando por fuera a quienes trabajan con motor (motobombas).

En ese sentido, exigen varios asuntos por parte de la administración actual: seguridad para los vehículos, así como seguros, garantías reales, apoyo por parte de la Alcaldía y la Policía, y piden que los dejen trabajar con motores y condiciones laborales dignas.

Puntos principales planeados para las protestas

- Bosa: Estación frente al CAI – Plaza Bosa – San José – Av. Bosa – Av. Cali con Av. Bosa – CAI La Libertad – Patio SITP Porvenir – Metrovivienda – Chicalá.

- Kennedy / Portal Américas: Portal Américas – Plaza Las Américas (Techo) – Hospital Kennedy – Iglesia Pío X – Corabastos Puerta 86 – Puerta 6 – Banderas – Clínica del Occidente – RCN.

- Norte: Suba – Portal Suba – Colina Campestre – Calle 170 – Cedritos – Bulevar Niza – Unicentro (Cra. 15 con 127) – Autopista Norte con Calle 106 (Clínica Navarro).

- Occidente / Fontibón: Hayuelos – Parque Principal – Centenario – Zona Franca y Av. 13 (Plan Tortuga) – Multiplaza – Nuestro Bogotá – Salitre.

- Tintal / Sur Occidente: Tintal – Biblioteca Tintal – La Agustina – Universidad.

- Otros puntos: Alquería (Puente Codensa y frente venta de bicicletas) – Estación 7 de Agosto – Movistar Arena – Sibaté con bombas blancas.

En VIVO paro de bicitaxistas:

8:50 a. m. Tres estaciones fueron cerradas temporalmente: El Portal Américas, ⁠la Biblioteca Tintal y la ⁠Transversal 86

#BOGOTÁ | Más de 24.000 usuarios de TransMilenio están afectados por las protestas de bicitaxistas en la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur que hace que 3 estaciones se cierren temporalmente:



* Portal Américas

* ⁠Biblioteca Tintal

* ⁠Transversal 86



Los servicios de… pic.twitter.com/HIbn947OYo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

8:47 a. m: Desde el Concejo denuncian que el bicitaxismo estaría siendo aprovechado por redes de narcotráfico y extorsión

#BOGOTÁ | El concejal Juan David Quintero se pronunció sobre el paro de bicitaxistas en el suroccidente de Bogotá.



"No es solamente un problema de seguridad vial, donde los accidentes se vuelven protagonistas, sino que también bandas criminales están infiltrando estos… pic.twitter.com/hVD3cpIB6F — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

8:20 a. m Comienzan los bloqueos en la Av. Ciudad de Cali con Calle 38