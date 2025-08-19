En VIVO paro de bicitaxistas en Bogotá HOY 19 de agosto: Estas son las vías afectadas
Líderes exigen que se permita el uso de vehículos con motor y piden seguridad para su trabajo.
Las asociaciones de bicitaxistas en Bogotá iniciaron un paro que en principio será durante el martes 19 de agosto y el miércoles 20 de agosto.
Según los líderes de los bicitaxistas, el paro y los bloqueos se desarrollan por la resolución actual que solo permite tricimóviles a pedal o con pedaleo asistido eléctrico, dejando por fuera a quienes trabajan con motor (motobombas).
En ese sentido, exigen varios asuntos por parte de la administración actual: seguridad para los vehículos, así como seguros, garantías reales, apoyo por parte de la Alcaldía y la Policía, y piden que los dejen trabajar con motores y condiciones laborales dignas.
Puntos principales planeados para las protestas
- Bosa: Estación frente al CAI – Plaza Bosa – San José – Av. Bosa – Av. Cali con Av. Bosa – CAI La Libertad – Patio SITP Porvenir – Metrovivienda – Chicalá.
- Kennedy / Portal Américas: Portal Américas – Plaza Las Américas (Techo) – Hospital Kennedy – Iglesia Pío X – Corabastos Puerta 86 – Puerta 6 – Banderas – Clínica del Occidente – RCN.
- Norte: Suba – Portal Suba – Colina Campestre – Calle 170 – Cedritos – Bulevar Niza – Unicentro (Cra. 15 con 127) – Autopista Norte con Calle 106 (Clínica Navarro).
- Occidente / Fontibón: Hayuelos – Parque Principal – Centenario – Zona Franca y Av. 13 (Plan Tortuga) – Multiplaza – Nuestro Bogotá – Salitre.
- Tintal / Sur Occidente: Tintal – Biblioteca Tintal – La Agustina – Universidad.
- Otros puntos: Alquería (Puente Codensa y frente venta de bicicletas) – Estación 7 de Agosto – Movistar Arena – Sibaté con bombas blancas.
En VIVO paro de bicitaxistas:
- 8:50 a. m. Tres estaciones fueron cerradas temporalmente: El Portal Américas, la Biblioteca Tintal y la Transversal 86
- 8:47 a. m: Desde el Concejo denuncian que el bicitaxismo estaría siendo aprovechado por redes de narcotráfico y extorsión
- 8:20 a. m Comienzan los bloqueos en la Av. Ciudad de Cali con Calle 38