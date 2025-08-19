Bogotá

En VIVO paro de bicitaxistas en Bogotá HOY 19 de agosto: Estas son las vías afectadas

Líderes exigen que se permita el uso de vehículos con motor y piden seguridad para su trabajo.

Paro de bicitaxistas en Bogotá - Caracol Radio

Paro de bicitaxistas en Bogotá - Caracol Radio

Las asociaciones de bicitaxistas en Bogotá iniciaron un paro que en principio será durante el martes 19 de agosto y el miércoles 20 de agosto.

Según los líderes de los bicitaxistas, el paro y los bloqueos se desarrollan por la resolución actual que solo permite tricimóviles a pedal o con pedaleo asistido eléctrico, dejando por fuera a quienes trabajan con motor (motobombas).

En ese sentido, exigen varios asuntos por parte de la administración actual: seguridad para los vehículos, así como seguros, garantías reales, apoyo por parte de la Alcaldía y la Policía, y piden que los dejen trabajar con motores y condiciones laborales dignas.

Puntos principales planeados para las protestas

- Bosa: Estación frente al CAI – Plaza Bosa – San José – Av. Bosa – Av. Cali con Av. Bosa – CAI La Libertad – Patio SITP Porvenir – Metrovivienda – Chicalá.

- Kennedy / Portal Américas: Portal Américas – Plaza Las Américas (Techo) – Hospital Kennedy – Iglesia Pío X – Corabastos Puerta 86 – Puerta 6 – Banderas – Clínica del Occidente – RCN.

- Norte: Suba – Portal Suba – Colina Campestre – Calle 170 – Cedritos – Bulevar Niza – Unicentro (Cra. 15 con 127) – Autopista Norte con Calle 106 (Clínica Navarro).

- Occidente / Fontibón: Hayuelos – Parque Principal – Centenario – Zona Franca y Av. 13 (Plan Tortuga) – Multiplaza – Nuestro Bogotá – Salitre.

- Tintal / Sur Occidente: Tintal – Biblioteca Tintal – La Agustina – Universidad.

- Otros puntos: Alquería (Puente Codensa y frente venta de bicicletas) – Estación 7 de Agosto – Movistar Arena – Sibaté con bombas blancas.

En VIVO paro de bicitaxistas:

  • 8:50 a. m. Tres estaciones fueron cerradas temporalmente: El Portal Américas, ⁠la Biblioteca Tintal y la ⁠Transversal 86
  • 8:47 a. m: Desde el Concejo denuncian que el bicitaxismo estaría siendo aprovechado por redes de narcotráfico y extorsión
  • 8:20 a. m Comienzan los bloqueos en la Av. Ciudad de Cali con Calle 38

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad