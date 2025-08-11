Cierre Portal Américas y Biblioteca Tintal por obras del Metro de Bogotá: conozca rutas y horarios

Bogotá D.C

TransMilenio anunció que, debido a trabajos clave en la Primera Línea del Metro, el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal estarán cerrados temporalmente desde las 10:00 p.m. del sábado 16 de agosto hasta las 5:00 a.m. del lunes festivo 18 de agosto.

La medida afectará a miles de pasajeros de la localidad de Kennedy. Según el sistema, “la suspensión es necesaria para garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el avance de las obras en este corredor estratégico”.

Cambios en rutas y alternativas de movilidad

El sistema TransMilenio suspenderá el servicio en estos puntos desde la noche del sábado hasta la madrugada del lunes festivo para avanzar en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Durante el cierre, el servicio se reorganizará de la siguiente manera:

• Los servicios alimentadores operarán desde la estación Banderas, sin omitir ni cambiar paraderos.

• La ruta F23 llegará hasta Banderas.

• Las rutas troncales 5, F32 y F60 funcionarán hasta la estación Transversal 86, donde realizarán retorno.

• Los servicios zonales tendrán desvíos con paradas reubicadas cerca del Portal Américas.

• Las rutas de TransMiZonal operarán con normalidad desde los paraderos del sector.

Orientación y recomendaciones para los usuarios

Un equipo de más de 100 personas, entre Policía, gestores de convivencia, anfitriones del Sistema y personal de la Empresa Metro, estará en la zona para guiar a los pasajeros hacia las paradas y estaciones alternas.

TransMilenio recomendó a los usuarios “recargar la tarjeta con anticipación, preferiblemente de manera digital, y planificar los viajes con tiempo para evitar contratiempos”. Las recargas digitales se pueden hacer desde la aplicación Maas, con un mínimo de $10.000, y activarse en estaciones, buses zonales o vía NFC desde el celular.