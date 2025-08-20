Media Maratón de Cundinamarca se correrá en Girardot el 25 y 26 de octubre

Cundinamarca

Fue presentada la segunda versión de la Media Maratón de Cundinamarca, en donde los competidores correrán en dos jornadas, el sábado 25 de octubre las pruebas 3K-Canicross y 5K, mientras que el domingo 26 de octubre se realizarán los recorridos de 10K y 21K. La gran novedad de esta edición será la 3K-Canicross, diseñada para que las personas puedan participar junto a sus mascotas.

“Vamos a nuestros orígenes. Esta segunda versión tiene todo que ver con nuestras raíces, costumbres y arraigos. Las inscripciones ya están abiertas y hay un solo precio, independiente de la categoría a la que quieran inscribirse”, dijo el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel.

¿Cómo inscribirse a la Media Maratón de Cundinamarca?

Las inscripciones se realizan únicamente a través de la página web de Colsubsidio (colsubsidio.com), uno de los aliados oficiales de la carrera. El costo de participación es de $80.000 para todas las categorías. La meta es reunir a cerca de 10.000 participantes, cifra que supera en 2.000 corredores los registros de su primera edición.

El certamen, que cuenta con el aval de la Federación Nacional de Atletismo, entregará más de 90 millones de pesos en premios y tendrá la participación de atletas en modalidades Élite, Máster A, Máster B y discapacidad en silla de ruedas.