Cundinamarca busca soluciones a 42 puntos críticos de movilidad en el departamento
La Gobernación puso en marcha Plan Integral de Tránsito, proyecto con el que buscan aliviar los principales cuellos de botella viales del departamento.
Indicaron desde la Gobernación de Cundinamarca que ya comenzó a hacerse una inversión de mas de $1.000 millones para realizar el plan Integral de Tránsito que no solo se enfoca en la infraestructura, sino que también integra componentes de control y gestión territorial. Para su implementación, se adjudicó un contrato de consultoría a la reconocida empresa Cal y Mayor Colombia S.A.S, con amplia experiencia en proyectos de movilidad en América Latina.
“El plan, que se alinea con el Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Segura, es el resultado de un diagnóstico técnico que identificó 42 puntos críticos en corredores viales estratégicos como Centro Chía, Coliseo MedPlus, Glorieta Cabaña Alpina, entre otros. El objetivo es claro: implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo, con un horizonte de 15 años”, explicó Juan David Heredia, gerente de Planeación e Infraestructura de la Secretaría de Movilidad Contemporánea.
La compañía será la encargada de realizar un análisis técnico detallado para diagnosticar el tránsito en los puntos críticos y proponer soluciones concretas. El propósito es optimizar los flujos vehiculares, fortalecer la seguridad vial para todos los usuarios y facilitar la toma de decisiones en el territorio.
Lo más destacado del Plan:
- Diagnóstico técnico: Se identificaron 42 puntos críticos en corredores viales estratégicos.
- Enfoque a largo plazo: El plan contempla intervenciones graduales con un horizonte de 15 años.
- Inversión: Se adjudicó un contrato por $1.067 millones a la consultora Cal y Mayor Colombia S.A.S.
- Beneficios: Busca mejorar la fluidez vehicular, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de los cundinamarqueses.