Cundinamarca busca soluciones a 42 puntos críticos de movilidad en el departamento

Cundinamarca

Indicaron desde la Gobernación de Cundinamarca que ya comenzó a hacerse una inversión de mas de $1.000 millones para realizar el plan Integral de Tránsito que no solo se enfoca en la infraestructura, sino que también integra componentes de control y gestión territorial. Para su implementación, se adjudicó un contrato de consultoría a la reconocida empresa Cal y Mayor Colombia S.A.S, con amplia experiencia en proyectos de movilidad en América Latina.

“El plan, que se alinea con el Plan Maestro de Movilidad Sostenible y Segura, es el resultado de un diagnóstico técnico que identificó 42 puntos críticos en corredores viales estratégicos como Centro Chía, Coliseo MedPlus, Glorieta Cabaña Alpina, entre otros. El objetivo es claro: implementar soluciones a corto, mediano y largo plazo, con un horizonte de 15 años”, explicó Juan David Heredia, gerente de Planeación e Infraestructura de la Secretaría de Movilidad Contemporánea.

La compañía será la encargada de realizar un análisis técnico detallado para diagnosticar el tránsito en los puntos críticos y proponer soluciones concretas. El propósito es optimizar los flujos vehiculares, fortalecer la seguridad vial para todos los usuarios y facilitar la toma de decisiones en el territorio.

Lo más destacado del Plan: