Juez de Barranquilla suspende concurso de la Fiscalía para acceder a 4.000 cargos

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla suspendió provisionalmente el Concurso De Méritos de la Fiscalía General de la Nación, programado para este domingo 24 de agosto, en las 32 capitales del país.

Son más 98.000 aspirantes que se habían inscrito para presentar las pruebas de conocimientos en 4.000 vacantes que van desde auxiliares y conductores hasta fiscales delegados ante Tribunal de Distrito.

La decisión judicial se produjo en medio del estudio de una tutela de Nelson Uribe Martínez, un ciudadano que aspirará participar en el proceso pero cuya inscripción fue denegada. La Universidad Libre, encargada de la organización del concurso, argumentó que su experiencia docente no era equivalente a la experiencia como abogado requerida.

Por ello, instauró el recurso “persiguiendo el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad, petición, seguridad social, mínimo vital, debido proceso, igualdad y trabajo”.

Lo que llama la atención es que, la medida provisional de suspensión fue tomada sin que el tutelante hubiera solicitado frenar el proceso y por decisión de la juez Amalia Rondón Bohorquez, misma que había aplicado al concurso.

Según se lee en el falló, las pruebas no podrán ser realizadas hasta que “se profiera un fallo de fondo de la presente acción”.