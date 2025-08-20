Sí habrá concurso Fiscalía 2025: juez levantó suspensión y se surtirán 4.000 cargos

En respuesta a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, la juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla levantó la medida provisional de suspender las pruebas escritas del concurso de méritos, por lo cual serán aplicadas el próximo domingo 24 de agosto a 98.687 personas que aspiran a ocupar 4000 cargos de carrera en la entidad.

Las vacantes disponibles van desde auxiliares y conductores hasta fiscales delegados ante Tribunal de Distrito.

“Para la Fiscalía, la orden judicial derogada, emitida en principio de manera oficiosa por la juez al dar trámite a la acción de tutela de un aspirante inadmitido por falta del requisito pleno de la experiencia profesional, resultaba desproporcionada y comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso”.

Al acoger los argumentos y pruebas expuestos por la entidad, el juzgado admitió que aportaron “elementos de juicio de gran calado que deben ser sopesados, entre ellos la alternativa de permitir el examen del accionante en igualdad de condiciones que los demás participantes con miras a evitarse el perjuicio irremediable”, cuya validez estará supeditada a la decisión definitiva de la acción de tutela.

En efecto, la Fiscalía pidió al juzgado modular la medida inicial de suspensión provisional para que autorizara la continuidad de la aplicación de las pruebas escritas del concurso, garantizando la participación del accionante, pero dejando claro que los efectos de su resultado quedaran sujetos a lo que disponga el fallo de fondo.

“Como alternativa menos lesiva, se solicita autorizar la citación preventiva de todos los aspirantes, incluido el accionante, para la fecha prevista, evitando así ́ los sobrecostos desproporcionados, el riesgo de filtración de materiales y la afectación de un proceso colectivo de trascendencia nacional”, sostuvo la entidad al oponerse a la tutela.

Concurso de la Fiscalía 2025: comunicado