Forero no descarta una posible candidatura: “le corresponde a la familia de Miguel Uribe decidirlo”

El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció una persecución judicial por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo tras sus críticas a la gestión del ministro y revelaciones sobre posible conflicto de interés.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Forero detalló como una denuncia penal interpuesta por Jaramillo, días después del atentado contra el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, busca silenciar su labor de control político.

“A los tres días de que se sufrió el atentado por parte de Miguel Uribe, pues él decide ponerme una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia precisamente en respuesta a ese ejercicio de control político”, afirmó.

Forero también se refirió a un presunto sobrecosto de 60 mil millones de pesos en un buque hospital para Leticia, proyecto en el que estaría involucrada la esposa del ministro, quien es superintendente delegada para prestadores de servicios de salud. “Mostré cómo ese buque hospital está costando sesenta mil millones de pesos de sobrecosto. En Brasil, tiraron al agua allá en el Amazonas un barco muy similar por doce mil millones de pesos colombianos”, explicó.

