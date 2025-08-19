Así reacciona el Centro Democrático tras la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá al ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, varios dirigentes que son parte del partido Centro Democrático reaccionaron de manera positiva.

Uno de ellos es Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, quién celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata para el expresidente Álvaro Uribe.

“Es una gran noticia para el país, para el partido Centro Democrático, pero sobre todo para el expresidente Álvaro Uribe que seguirá defendiéndose en libertad”, aseguró.

Por otro lado, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó la decisión de la Juez 44, Sandra Heredia y lo catalogó como “falta de imparcialidad”.

“Queda demostrada la falta de imparcialidad de la juez 44 y la falta de garantías que tuvo que padecer Álvaro Uribe en el proceso en su contra”, afirmó.

Asimismo, la senadora y precandidata del Centro Democrático, Maria Fernanda Cabal, afirma que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá ratifica las convenciones internacionales sobre el derecho a la libertad y la garantía del proceso del expresidente Uribe.

“Estamos felices, que el Tribunal Superior de Bogotá haya cumplido con una norma, la libertad no es un juego, el expresidente Uribe apeló su condena y esto lo que hace es ratificar las convenciones internacionales sobre el derecho a la libertad y la garantía de un debido proceso”, aseguró.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, también se une a esta reacción positivamente y afirma que, “el proceso contra Álvaro Uribe ha estado marcado por la vulneración de garantías”.

“Nosotros seguiremos insistiendo que no se puede avanzar en la vulneración de las garantías fundamentales. Con respeto a la justicia y sin huir del país, vamos a seguir defendiéndolo”, concluyó.

Christian Garcés, representante del Centro Democrático expresa su tranquilad tras esta decisión, asegurando que le “respetaron el derecho al expresidente Uribe”.

“Debemos expresar la tranquilidad y alegría que nos da, que se le haya respetado su derecho, que no se le persiga, y se pueda defender en libertad y demuestre su inocencia en este proceso que todavía falta mucho. Esperemos que en Colombia haya equilibrio para la oposición”, dijo Garcés.

Finalmente, el expresidente Iván Duque, se sumó a las voces de respaldo a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena la libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe.

“La defensa en libertad de Álvaro Uribe no aguantaba controversia alguna. Ha comparecido a todo el proceso, ha enfrentado todas las infamias e irregularidades con rigor y contundencia dejando claro su inocencia”, afirmó.