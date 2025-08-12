Andrés Forero reflexiona sobre el adiós a Miguel Uribe: un llamado a la unidad en Colombia

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático y amigo cercano de Miguel Uribe.

Forero reflexiona sobre el adiós a Miguel Uribe: un llamado a la unidad y la reflexión en Colombia

Andrés Forero, Representante a la Cámara por el Centro Democrático y amigo cercano del senador Miguel Uribe Turbay, expresó su profundo dolor por el asesinato del político, tras ser víctima de un atentado durante un mitín político el pasado 7 de junio de 2025.

Forero destacó su compromiso y valiosa contribución al debate político nacional.

Noticia en desarrollo