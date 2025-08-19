“Estamos a la expectativa”: Cabal sobre posibilidad de que Forero sea precandidato de Centro Democrático

Colombia

Tras una reunión de precandidatos del Centro Democrático, la senadora y también precandidata María Fernanda Cabal, confirmó que existe la posibilidad de que el representante Andrés Forero sea el nuevo precandidato del partido.

#POLÍTICA “Yo estoy de acuerdo con el acuerdo de Llano Grande porque le gustan las reglas del juego. No quedó escrito que entrara un quinto precandidato”, aseguró la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, tras una reunión con el director del Centro… pic.twitter.com/qmkr6izWB9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 19, 2025

Según explicó Cabal luego de este encuentro del que participaron el director del partido, Gabriel Vallejo y las otras dos precandidatas, Paloma Valencia y Paola Holguín, en el acuerdo de Llano Grande se había pactado que “si regresaba Miguel, era él el candidato único para enfrentarse otros”.

Frente a esto mencionó la senadora y precandidata que en ese momento, el expresidente Álvaro Uribe informó que la familia del asesinado senador Miguel Uribe Turbay sí está interesada en poner a un nuevo precandidato en su remplazo, incluyendo la posibilidad de que sea el representante Andrés Forero.

“Nosotros habíamos conversado con Andrés Forero ese día en Llano Grande y estamos a la expectativa de si es él”.

Añadió Cabal que aunque en dicho acuerdo de Llano Grande “no se contempló la posibilidad de tener a un quinto precandidato”, sí se “conversó”. Aseguró la precandidata que “no quedó escrito porque ahí estaba presente Andrés Forero, a él le habían manifestado que podría coger las banderas”.

Señaló además la congresista del Centro Democrático que los demás precandidatos del partido no tendrían inconvenientes con esta decisión mientras “sea de adentro, mientras haya participado en los debates, mientras sea un activista contra Gustavo Petro”.