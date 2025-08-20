Armenia

Envían a la cárcel al habitante de la calle que agredió a un comerciante en Armenia

Así lo confirmó el secretario de gobierno, Carlos Arturo Ramírez

Carlos Arturo Ramírez, secretario de gobierno de Armenia

Comerciante agredido y agresor Foto: Cortesía ciudadanos/ redes sociales

A la cárcel fue enviado el habitante en condición de calle que agredió a un comerciante que trato de evitar el robo de su restaurante.

Así lo confirmó el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez que señaló “el día 14 de agosto, siendo las 4 de la tarde en el sector de Álamos, exactamente en la carrera 23 con calle 12 fue capturado en flagrancia el señor Osvaldo Bareño de 44 años de edad”

Contexto:

E indicó “esta persona que en un acto de intolerancia empezó a agredir a unas personas que se encontraban al interior de un restaurante donde el propietario de este restaurante salió a enfrentarlo por esa agresión e intolerancia de esta persona y de inmediato lo agredió con arma blanca”

Y agregó “la policía en una reacción inmediata capturó a la persona y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación siendo judicializada y un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento intramural a la persona por el delito de lesiones personales.

