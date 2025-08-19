Dueño de un restaurante en Armenia fue agredido con arma blanca por un habitante de calle

Armenia

No hay derecho, en Armenia un habitante de la calle agredió con arma blanca en la mano y cuello a un comerciante cuando trato de impedir que robará su restaurante.

El hecho se presentó el pasado jueves 14 de agosto en el barrio Los Álamos de la ciudad en el restaurante Arroz español y pollo broaster en la carrera 23 # 12-54 donde Edison Correa comerciante al tratar de impedir el robo fue agredido con un bisturí recibió varias lesiones graves en la mano, según el relato los vecinos del lugar detuvieron al agresor que fue entregado a la Policía, el comerciante llamo la atención de la alcaldía sobre el control a esta población

En Caracol Radio Armenia hablamos con el comerciante Édison que esto relató “yo estaba en mi restaurante en el barrio Los Álamos, llega un habitante de calle, me abre la vitrina de mi establecimiento, me saca unas presas de pollo y entonces yo al verlo voy a detenerlo porque si no lo hago vuelve al otro día, vuelve y me abre la vitrina, vuelve y me roba las presas.

Entonces, yo me acerco al hombre, lo agarro por la camisa, el hombre se voltea, yo no noté que llevara nada en la mano, en esos momentos el hombre me manotea, yo lo manoteo, forcejeamos y es ahí cuando yo veo este estoy chorreando sangre y en esos instantes llegaron otros vecinos agredieron a este señor y en los instantes llegan los agentes de la policía, cuando yo me reviso tengo mi brazo, mi mano y parte de mi cuello agredido con un bisturí, una hoja de bisturí.

Edison Correa, comerciante agredido en Armenia, Foto Archivo Personal Ampliar

En esos momentos un agente de la policía para un taxi y me tocó dar unos vecinos encargados de mi negocio, yo me voy en el taxi gracias al señor conductor por su habilidad para manejar que me llevó de una para el hospital. Gracias a Dios en el hospital fui muy bien atendido por las enfermeras y por la doctora que gracias a Dios y a ella que le agradezco mucho al hospital porque la atención fue fabulosa, muy buena y me atendieron rápido. Pero verdaderamente, hermano, fueron unas cortadas profundas.

La cortada del cuello donde sea más profunda o más arriba me hubiera pasado lo del muchacho de Itagüí, que por una moneda el habitante de la calle lo mató. Entonces, casi todo soy yo la segunda víctima. Gracias a Dios, aquí estoy contando el cuento porque o si no otro hubiera sido el cuento.

Llamado

Edison Correa hizo un enérgico llamado a las autoridades “Exigirle al alcalde, que Armenia se nos está llenando de indigentes todos los días y por todos lados, si usted anda en el carro y para en un semáforo, le limpian el carro y si usted no les da monedas, ya usted es el HP, ya es el malo y hasta cuchillo le sacan. Si estaciona usted el carro en cualquier parte del centro y no le da moneda a la gente, ya usted es un muerto de hambre, y puede ser agredido por el indigente porque no le damos moneda.

Entonces, gracias a Dios, yo estoy vivo contando el cuento, mañana puede usted o un familiar, entonces pongamos eso en razón. Tenemos que hacer algo porque el Granada se nos llenó de indigentes.