EE. UU. anuncia sanciones a jueces y fiscales que investigan crímenes de guerra en Afganistán y Gaza

Estados Unidos impuso sanciones a otros cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), incluidos de países aliados como Francia y Canadá, que llevan a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra en Afganistán y Gaza, y que han participado en la emisión de una orden de arresto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, hizo el anuncio este miércoles, argumentando que “el tribunal es una amenaza para la seguridad nacional, que ha sido un instrumento de guerra jurídica contra los Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel”.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que son personas extranjeras que “participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”

Puntualmente, las restricciones de Estados Unidos son contra Kimberly Prost, de Canadá; Nicolas Guillou, de Francia; Nazhat Shameem Khan, de Fiji, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal.

Las sanciones contemplan el bloqueo de los bienes que estas personas tengan en EE.UU. y la prohibición de transacciones, incluidas las transferencias o recepción de fondos, entre los señalados y los ciudadanos estadounidenses.

Sanciones de EE. UU. a jueces de la CPI que investigan crímenes de guerra

La jueza Prost de Canadá ha participado en procesos de la Corte relacionados con crímenes de guerra, en los que se ha llegado a investigar la intervención de fuerzas estadounidenses y la CIA en conflictos globales como el de Afganistán.

En esta misma línea, los fiscales adjuntos Khan y Niang llevan a cabo investigaciones, que involucran a estadounidenses, sobre crímenes graves en este país, pero también en Sudán.

Rubio calificó a la CPI como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y agregó que: “EE. UU. ha sido claro y firme en su oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio a nuestra soberanía nacional y el exceso judicial ilegítimo de la CPI”.

Estados Unidos sanciona a juez francés involucrado en la orden de arresto de Netanyahu

Entretanto, el juez francés sancionado, Nicolas Guillou ha formado parte de la cámara que emitió sanciones de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa Yoav Galant, entre otros funcionarios israelíes, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.

EE.UU. rechaza estas investigaciones y considera al Estado israelí como un aliado estrecho.

A su vez, en un comunicado, Netanyahu celebró la decisión y felicitó a Rubio, señalando que: “Este es un acto decisivo contra la falsa campaña de desprestigio contra el Estado de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), y a favor de la verdad y la justicia”.

La Administración de Donald Trump suma así una nueva ronda de sanciones a la CPI, después de la emitida en junio contra cuatro jueces de ese organismo, y la de febrero contra el fiscal Karim Khan.

La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma y se centra en juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, países como EE.UU., China, Rusia e Israel no son miembros de ese organismo y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción

De acuerdo con Rubio, Estados Unidos seguirá “exigiendo responsabilidades a los responsables de acciones inmorales infundadas por la CPI contra estadounidenses e israelíes”.