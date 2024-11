CPI emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de defensa Yoav Gallant , por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra “cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023, hasta al menos el 20 de mayo de 2024″.

“La Sala encontró motivos razonables para creer que el Sr. Netanyahu, Primer Ministro de Israel en el momento de la conducta pertinente, y el Sr. Gallant, Ministro de Defensa de Israel en el momento de la conducta presuntamente cometida, son cada uno de ellos responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, explica el tribunal internacional.

La Corte también considera que los ambos acusados “tienen cada uno responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil”.

Enfatiza, además, en las dificultades que impuso Israel para la llegada y entrega de ayuda humanitaria. “Las decisiones de permitir o aumentar la asistencia humanitaria a Gaza eran a menudo condicionales. No se adoptaron para cumplir las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional humanitario ni para garantizar que la población civil de Gaza recibiera los bienes que necesitaba. De hecho, eran una respuesta a la presión de la comunidad internacional o a las peticiones de los Estados Unidos de América. En cualquier caso, los aumentos de la asistencia humanitaria no eran suficientes para mejorar el acceso de la población a los bienes esenciales”, asegura la Corte en su sentencia.

La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que la falta de alimentos, agua, electricidad y combustible, así como de suministros médicos específicos, creó condiciones de vida que provocaron la destrucción de parte de la población civil de Gaza, lo que dio lugar a la muerte de civiles, incluidos niños, por desnutrición y deshidratación.

CPI emite orden de captura contra alto dirigente de Hamás

A las órdenes contra los dirigentes del gobierno Israelí, se une la orden de captura contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como “Deif”, por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Israel declaró muerto a Mohammed Deif en un ataque israelí el pasado junio, muerte que nunca fue confirmada por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la fiscalía del tribunal.

“Es responsable de los crímenes contra la humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, así como de los crímenes de guerra de asesinato, tratos crueles, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal y violación y otras formas de violencia sexual”, explica la CPI.

Los países obligados a cumplir estas órdenes solo son los firmantes del estatuto de Roma, ante esto embargo Israel no está obligado a cooperar con el tribunal, pero los 124 Estados miembros del tribunal están obligados a detenerlos si visitan su territorio.