Cuatros municipios de Antioquia están en emergencia por las lluvias

Antioquia

Las intensas lluvias de los últimos días tienen en alerta a las autoridades en Antioquia. Aunque este periodo del año suele caracterizarse por una disminución de las precipitaciones, ya se han registrado emergencias en al menos cuatro municipios: Yarumal, Cocorná, Amagá y El Bagre.

En el municipio de Yarumal, Norte antioqueño, una creciente súbita de la quebrada El Rosario arrastró a un hombre identificado como Edison González, que, hasta el momento, permanece desaparecido.

Entre tanto, en Cocorná y Amagá se han registrado movimientos en masa y crecientes súbitas que amenazan a varias comunidades rurales, lo que obligó a la activación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para coordinar evacuaciones preventivas y labores de monitoreo en las zonas más críticas.

El panorama más crítico se vive en El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, donde el desbordamiento de los ríos Nechí y Tigüí inundó siete barrios completos, dejando a cientos de familias bajo el agua, dejando a cerca de mil familias damnificadas.

Respuesta a la emergencia

A través del Dagran, la Gobernación de Antioquia ha hecho envío de ayudas humanitarias y recursos económicos para atender la emergencia de manera inmediata en los municipios afectados. En zonas ribereñas, como El Bagre; con apoyo de la Universidad Nacional se adelantan estudios y diseños que permitan definir obras definitivas para mitigar el impacto de futuros eventos.

Las autoridades mantienen las alertas preventivas en las zonas más vulnerables, ya que las lluvias han ocasionado deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones que han afectado a miles de familias en todo el departamento.

En lo corrido del 2025 más de 15.000 familias han resultado damnificadas por la temporada de lluvias en Antioquia, dejando un saldo de 36 personas fallecidas por las intensas precipitaciones.