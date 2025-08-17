500 familias damnificadas dejan las emergencias por las lluvias en El Bagre, Antioquia

El Bagre, Antioquia

Las fuertes lluvias que se registran en el Bajo Cauca antioqueño mantienen en emergencia al municipio de El Bagre, donde al menos 500 familias resultaron afectadas por las inundaciones que desde hace varias semanas se repiten en distintos sectores del municipio.

El alcalde, Marcos Trespalacio, explicó que actualmente son siete los barrios que permanecen bajo el agua, entre ellos Casas Rojas, Laureles, Cornaliza, Pijao y Playa Rica, así como el sector comercial, uno de los más golpeados por las lluvias.

“Desde el mes de junio estos sectores han permanecido inundados. Baja el río dos, tres días, pero vuelve y se inunda. Entonces todas estas lluvias que están pasando pues nos tienen en el momento con bastante afectaciones y pérdidas económicas”, detalló el alcalde de El Bagre.

De acuerdo al reporte oficial, las graves inundaciones registradas en varios sectores del municipio, han provocado múltiples pérdidas materiales y afectaciones tanto en viviendas como en locales comerciales.

Intervención en la emergencia

Entre las acciones anunciadas para mitigar la situación, está la contratación de un vactor para limpieza de alcantarillados a través de la Gobernación de Antioquia y estudios que adelanta la Universidad Nacional para buscar soluciones estructurales a la emergencia.

Las autoridades indican que estas constantes inundaciones se deben a la explotación ilegal de oro en los afluentes que generan sedimento lo que finalmente ocasiona el desbordamiento de los ríos Tigüí y Nechí.

El alcalde de El Bagre insistió en la necesidad de tener intervenciones urgentes y obras de mitigación para evitar que la emergencia se siga prolongando y aumentando el número de familias damnificados.