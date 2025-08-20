Amalfi y Anorí están incomunicados con Medellín por daños en la vía a causa de las fuertes lluvias

Afectaciones por pérdida de la banca en la vía que comunica a Medellín con los municipios de Amalfi y Anorí. Foto: Denuncias Antioquia.

La vía que comunica a Medellín con los municipios de Amalfi y Anorí, en el Nordeste antioqueño, permanece cerrada debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias de los últimos días, particularmente en el sector conocido como Los Puentes. Al menos 40.000 personas están afectadas.

La emergencia mantiene incomunicada esta conexión principal del Nordeste antioqueño, mientras se adelantan labores para habilitar un paso provisional que permita la movilidad en la zona.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, confirmó que ya se dispuso de maquinaria amarilla para habilitar el paso lo antes posible. Sin embargo, esas labores se han dificultado por la inestabilidad del terreno y las lluvias.

Vías alternas

“Hoy se tienen los equipos dispuestos para dar tránsito lo más pronto posible. A la vez, para que se realicen los estudios y diseños para la solución definitiva a toda la comunidad, en este sector viven alrededor de 40.000 personas que hoy sienten afectada la provisión de los servicios de manera general”.

Como alternativas de tránsito, las autoridades recomendaron las rutas El Mango – Anorí – Campamento – Yarumal y Amalfi – Chorritos – Santa Isabel, que enlaza con la vía 4G entre Yalí y Vegachí, ofreciendo otra salida hacia Amalfi.