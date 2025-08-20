Alerta en el Valle por secuestro de médica y tres mujeres más desaparecidas

Incertidumbre en el Valle del Cauca tras la desaparición de cuatro mujeres en distintos municipios del departamento. Las autoridades han activado operativos especiales y recompensas, mientras las familias exigen resultados concretos.

Secuestro de una médica en Sevilla, Valle

Desde el pasado jueves 14 de agosto, la médica Daniela Hernández permanece secuestrada. Junto a ella fueron retenidos sus dos hijos, quienes ya fueron liberados. Las investigaciones apuntan al grupo armado ilegal ‘Frente 57 Yair Bermúdez’, disidencia de las FARC, como presunto responsable.

“Un fiscal especializado y un equipo de investigadores enviados desde Bogotá ya trabajan en el caso. Desde la Gobernación del Valle ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita su regreso”, señaló María Cristina Lesmes, gobernadora encargada.

La comunidad realizó una marcha con camisetas blancas y velas encendidas, que culminó en un plantón donde exigieron la liberación de la médica Daniela Hernández y expresaron su solidaridad con su familia.

Desaparición de Esperanza Muñoz

Esperanza Muñoz, de 66 años, lleva más de 20 días desaparecida. La última vez fue vista en cámaras de seguridad subiendo a un vehículo con dos hombres en zona rural de La Cumbre. Uno de ellos ya fue identificado por la Fiscalía.

“Un equipo conjunto entre la Sijín y la Fiscalía se encargará de esclarecer lo ocurrido desde el momento en que abordó el vehículo”, explicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle.

Su hijo, Luis Eduardo Romero, denunció falta de atención por parte de las autoridades, “No sabemos nada. Nadie nos llama. La Fiscalía nos pide esperar nuestro turno. Lo poco que sabemos ha sido por mi propia investigación”, precisó.

Yurany Torres y Mayra Motato, desaparecidas en Restrepo

Las jóvenes Yurany Andrea Torres y Mayra Alejandra Motato fueron vistas por última vez el 19 de julio en el parque principal de Restrepo. Desde entonces, no se tiene rastro de ellas.

“Las denuncias serán recepcionadas y se coordinarán esfuerzos entre Policía, Ejército, Fiscalía y Gobernación para establecer lo ocurrido”, indicó Londoño.

En las últimas horas, familiares y amigos realizaron una emotiva marcha por la vida y la esperanza en el casco urbano de Restrepo, exigiendo el pronto regreso de las jóvenes.