Asesinan a familiar del futbolista Jefferson Lerma en el Valle: hay un capturado

En el casco urbano del municipio de El Cerrito, centro del Valle, fue asesinado José Luis Sinisterra Moreno de 35 años, en lo que las autoridades califican como un presunto caso de intolerancia.

De acuerdo con el reporte de la Policía Valle, el homicidio se habría producido tras una discusión entre la víctima y el agresor. En medio del altercado, se presentó un forcejeo que terminó con el atacante disparando un arma de fuego contra Sinisterra Moreno.

El presunto responsable fue capturado en el lugar de los hechos. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola, un proveedor y tres cartuchos, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía junto con el detenido.

La Alcaldía de El Cerrito confirmó de manera preliminar que la víctima sería familiar del reconocido futbolista colombiano Jefferson Lerma, actual jugador de la Crystal Palace y de la Selección Colombia.