Cortes de energía que habrá en Santander hasta este domingo 24 de agosto

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La Electrificadora de Santander anunció que habrá cortes del servicio de energía desde este jueves 21 de agosto hasta este domingo 24 de agosto en diferentes municipios del departamento.

Gilbert Pacheco, líder de Operaciones Integrada ESSA, agrega sobre los trabajos que se realizarán, motivo por el cual se generarán cortes: “Debidos a nuestro programa de modernización de redes, estamos realizando mantenimientos”.

Jueves 21 de agosto:

Bucaramanga: De 7:00 a.m a 4:00 p.m en el barrio 12 de Octubre sectores de las calles 29A, 30, 30A Y 31 con carreras 3, 3A,4 y 4A.

De en el barrio 12 de Octubre sectores de las calles 29A, 30, 30A Y 31 con carreras 3, 3A,4 y 4A. Ocamonte: De 8:00 a.m a 5:00 p.m en el casco urbano del municipio en los sectores de las calles 4, 5 y 6 con carreras 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5 y 6.

Viernes 22 de agosto:

San Pablo: De 7:30 a.m a 10:00 a.m en el barrio Las Palmas sectores de las calles 11, 11A y 11B.

Sábado 23 de agosto:

Floridablanca: De 8:00 a.m a 5:00 p.m en el barrio Centro en los sectores de las calles 3,4 y 5 con carreras 11, 12 y 13.

Domingo 24 de agosto: