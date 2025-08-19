Robo de energía en Santander: ESSA reporta pérdidas de 72 mil millones en lo que va del año

Bucaramanga

La Electrificadora de Santander, ESSA, informó que se ha registrado la pérdida de 72 mil millones de pesos de energía no facturada, debido a fraudes y conexionesn ilegales que han detectado en el departamento de Santander.

Según la entidad, los municipios en los que más se evidencia robo de luz, son: Barrancabermeja y Puerto Wilches, además en el área metropolitana de Bucaramanga.

Laura Rodríguez, subgerente de Conexiones ESSA, expresó cómo el hurto de energía afecta la operación de la electrificadora: “Esto lo deberiamos estar utilizando en nuevas electrificaciones rurales, mejoramiento de nuestras redes, nuevas subestaciones. El hurto de energía afecta la calidad del servicio y pone en riesgo la vida de las personas”.

Además, según Rodríguez, en lo que va del año han hecho 32 mil revisiones, donde 12 mil revisiones, han aparecido con irregularidades. También, mensualmente han recibido 320 denuncias de usuarios que detectan anomalías como: redes manipuladas y medidores adulterados.