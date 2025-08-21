Cortes de luz en el área metropolitana de Bucaramanga: por mantenimiento de subestación, ¿Cuándo?

Bucaramanga

En algunos barrios de los municipios de Bucaramanga y Floridablanca habrá cortes del servicio de energía, según lo informó la Electrificadora de Santander, ya que realizará trabajos de mantenimiento correctivo en la Subestación Villas con el fin de corregir un punto caliente para evitar una suspensión no programada del servicio.

¿En qué horario se registrarán los cortes de luz?

La electrificadora detalló que se registrarán dos cortas interrupciones del servicio mientras se realizan maniobras para suministrar energía por otros puntos del sistema a los sectores afectados: la primera de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y la segunda de 11:30 a.m. a 12:00 p.m.

Barrios afectados:

Barrios Altos del Cacique, Altos del Lago, Cabecera del Llano, Hacienda San Juan, Lagos del Cacique, Palmeras del Cacique, Quintas del Cacique, San Expedito, Santa Bárbara, Santa Barbara (Casas), UDES, Urbanización Monteverdi y vereda 10 de Mayo Santa Bárbara. Floridablanca: Barrios Alares, Altoviento II, Arrayanes, Asdeflor, Belencito, Caldas, Fatima, Hacienda, San Juan, San Bernardo, Santa Fe, Santa Helena, Trinidad, Zapamanga, Zapamanga I, Zapamanga III y Zapamanga IV.

ESSA destacó en el comunicado: "Se invita a las comunidades de los sectores mencionadosa adoptar medidas que les permitan proteger sus equipos y demás elementos que funcionan con electricidad".